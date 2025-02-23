Anka Haber Ajansı 23 Şubat Pazar Gündemi

Güncel

10.00 - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA

10.00 - I·stanbul Barosu'nun sec¸imsiz Olagˆanu¨stu¨ Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

11.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin İstanbul İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Mecidiyeköy Meydanı'nda yeni genç üye kampanyası ile ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Genç Akademi Bahçelievler'in açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

16.00 - Ünlü söz yazarı Aysel Gürel, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle anılacak. Anmada, Müjde Ar, Zerrin Özer, Reyhan Karaca, Burcu Güneş gibi sanat ve edebiyat dünyasının usta isimlerinin yer alacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

Almanya'da genel seçimler için halk sandık başına gidecek.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…