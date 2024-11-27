Anka Haber Ajansı 27 Kasım Çarşamba Gündemi

Güncel

09.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile "Yeni Bir Sabah" programına katılacak. (ANKARA)

09.30- Yenidoğan Çetesi Davası, sanıkların savunmalarıyla devam edecek. (İSTANBUL)

09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Gelecek-Saadet, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çayırhan Termik Santralı'nda özelleştirmeye karşı eylem yapan maden işçilerini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Mahmut Arıkan, Parti Genel Merkezi'nde mazbatasını alacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.30- DİSK Başkanlar Kurulu, Genel İş Sendikası Genel Merkezi'nde toplanacak, toplantının ardından açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulunda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (ANKARA)

14.30- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Raylı Sistemlerde Geleceğin Kadın Çalışanları Sertifika Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00- CHP heyeti, Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş,CHP Aydın İl Başkanlığının İl Danışma Kuruluna katılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

17.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, ekonomi turu kapsamında Lüleburgaz ve Kırklareli'de ziyaretlerde bulunacak. Karatepe, ekonomi turuna ilişkin CHP Kırklareli İl Başkanlığı'nda basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KIRKLARELİ)

18.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'ne katılacak. (ANKARA)

18.30 - RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü haftasında Moldova'nın Petrocub ekibini konuk edecek. (İSTANBUL)

- Ankara Çayırhan Termik Santrali'ndeki maden sahalarının özelleştirilmesi kararına karşı çıkan işçilerin kendilerini madene kapatmalarıyla başlayan eylemleri takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- Efes Selçuk Belediyesinin işlettiği Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığına devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbetin dördüncü gününde jandarmanın müdahalesinin ardından gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…