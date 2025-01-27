Anka Haber Ajansı 27 Ocak Pazartesi Gündemi

Güncel

10.00 - TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yapacak. Basın açıklamasında 'yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgilerin' duyurulacağı belirtiliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM'de basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Genel Merkezi'nde toplanacak. (ANKARA)

12.00 - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Şehirlioğlu, Silivri'de Marmara Cezaevi önünde, aynı cezaevinde tutuklu bulunan Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ'a destek olmak için kurulan çadırın İstanbul Valiliği tarafından kaldırılmasına ilişkin basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.30 - Diyanet-Sen üyeleri Diyanet İşleri Başkanlığı önünde "maaş anlaşma ihale süreci" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

12.30 - İzmir'de hukuk dernekleri üyesi avukatlar İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir'in tutuklanmasına ilişkin adliye önünde basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katılacak. Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - CHP heyeti Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ni 90'ıncı gününde sürdürecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - 16.30 - Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Encümen toplantısına başkanlık edecek, sonrasında TBB araç teslim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

- 24 Ocak'ta 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım'la ilgili gelişmeler izleniyor.

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor müsabakası oynanacak. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…