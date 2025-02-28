Medyada Kadın Temsili Çalıştayı Düzenleniyor

Güncel

10.00 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATO Congresium Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde "Medyada Kadın Temsili" konulu uluslararası çalıştay düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, Ekim- Aralık 2024'e yönelik dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Diyanet-Sen üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi'nde "Aile Eylem Planı" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 - 42 yaşında hayata veda eden milli yüzücü Şadan Derya Erke için İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - Gaziosmanpaşa Yıldıztabya sakinleri, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -İSTANBUL)

11.00 - Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun katılımıyla tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.30- 15.00- 16.15- 18.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul edecek, çalışma yemeğinin ardından Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ata Kafe 5. Şube açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…