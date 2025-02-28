Medyada Kadın Temsili Çalıştayı Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Medyada Kadın Temsili Çalıştayı Düzenleniyor

ANKA Haber Ajansı 28 Şubat Cuma gündemi

28.02.2025 09:39  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10.00 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATO Congresium Kongre ve Etkinlik Merkezi'nde "Medyada Kadın Temsili" konulu uluslararası çalıştay düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - TÜİK, Ekim- Aralık 2024'e yönelik dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Diyanet-Sen üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Merkezi'nde "Aile Eylem Planı" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.30 - 42 yaşında hayata veda eden milli yüzücü Şadan Derya Erke için İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

11.00 - Gaziosmanpaşa Yıldıztabya sakinleri, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ -İSTANBUL)

11.00 - Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7538 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun katılımıyla tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okutacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

14.30- 15.00- 16.15- 18.00- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski'yi kabul edecek, çalışma yemeğinin ardından Ortak Siyasi Bildiri İmza Töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Kanal 7'nin 30. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.00 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Ata Kafe 5. Şube açılışını gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler izleniyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlikler, 28 Şubat, Politika, Ekonomi, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medyada Kadın Temsili Çalıştayı Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkes aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:38:06. #1.12#
SON DAKİKA: Medyada Kadın Temsili Çalıştayı Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.