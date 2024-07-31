TÜİK, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi açıklanacak

Güncel

10.00 - TÜİK, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

11.00-12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Eskişehir İl Başkanlığı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ESKİŞEHİR)

10.30 - Servis esnafı, tasarruf tedbirleri nedeniyle Ankara'da yaklaşık 2 bin esnafın araçlarının boşta kalacağına dikkat çekmek için basın açıklaması düzenleyecek ve konvoy oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

13.00 - Sanatçı Kenan Işık'ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

13.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni dönem hizmet politikaları ve yol haritaları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)

16.00 - Filistin için Kıyam Hareketi "İsrail ile ticari ve diplomatik ilişkilerin sonlandırılması talebi" ile ilgili olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

16.30-17.30- CHP Genel Başkanı Özgür Öze,l Burdur Belediyesini ve partisinin Burdur İl Başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - BURDUR)

- Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail saldırısıyla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…