TÜİK, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi açıklanacak - Son Dakika
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TÜİK, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi açıklanacak

ANKA Haber Ajansı 31 Temmuz Çarşamba gündemi

31.07.2024 09:01  Güncelleme: 10:11
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10.00 -  TÜİK, haziran ayı dış ticaret, ikinci çeyrek turizm istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, belediyelerin SGK ve vergi borçları ile ilgili parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

11.00-12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Eskişehir İl Başkanlığı ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI- ESKİŞEHİR)

10.30 - Servis esnafı, tasarruf tedbirleri nedeniyle Ankara'da yaklaşık 2 bin esnafın araçlarının boşta kalacağına dikkat çekmek için basın açıklaması düzenleyecek ve konvoy oluşturacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

13.00 - Sanatçı Kenan Işık'ın cenazesi, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğleyin kılınacak cenaze namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ANKARA)

13.00 - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yeni dönem hizmet politikaları ve yol haritaları ile ilgili açıklamalarda bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)

16.00 - Filistin için Kıyam Hareketi "İsrail ile ticari ve diplomatik ilişkilerin sonlandırılması talebi" ile ilgili olarak AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ İZMİR)

16.30-17.30- CHP Genel Başkanı Özgür Öze,l Burdur Belediyesini ve partisinin Burdur İl Başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - BURDUR)

- Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail saldırısıyla öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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