Anka Haber Ajansı 4 Ekim Cuma Gündemi

Güncel

09.00- DEM Parti İzmir İl Başkanlığı, tutuklu bulunan HDP İzmir Eş İl Başkanları Berna Çelik ve Çınar Altan'ın duruşması Bayraklı Adliyesi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

10.00 - TÜİK, 2023 yılı devlet hesapları bültenini yayınlayacak. (ANKARA)

10.00- Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı iş birliğinde "Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 17.00 - 19.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy Belediyesi toplu açılış ve temel atma törenine katılacak, Ataşehir Metrosu istasyon ziyaretinin ardından, Esenyurt'ta üye katılım törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00- İzmir Barosu üyeleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

14.30- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB sahipsiz hayvanlar yol haritası basın toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST-2024'e katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ADANA)

18.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak. (ANKARA)

19.00- Çeşme Belediyesi, "Sakız Ağacım Lansmanı" Alaçatı'da yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Çaykur Rizespor- Antalyaspor maçıyla başlayacak. (RİZE)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…