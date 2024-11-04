Anka Haber Ajansı 4 Kasım Pazartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 4 Kasım Pazartesi Gündemi

ANKA Haber Ajansı 4 Kasım Pazartesi gündemi

04.11.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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09.15 - Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı tüketici fiyat endeksi verisini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, ekim ayı tüketici fiyat endeksi ve yurt içi üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11. 00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Taşkın Özer ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Esenyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit,  TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - KESK İzmir Şubeler Platformu,  KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak'ın katılımıyla "Geçinemiyoruz" başlıklı basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

12.30 - Büro İş Sendikası üyeleri, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesi ve TÜİK'in enflasyon rakamlarını Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde protesto edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.00 - İzmir'deki kadın oluşumları "Narin'den Şirin'e AKP çocukları koruyamıyor biz koruyacağız" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Mardin Büyükşehir, Batman ve  Halfeti Belediye başkanlarının görevden alınması ve yerlerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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