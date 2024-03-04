1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz'da STK temsilcileri ile buluşacak, halk buluşmasında konuşacak, Babaeski'de halka seslenecek, Kırklareli kent merkezinde STK temsilcileri ile görüşecek, halk buluşmasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 00-12: 30-15: 00-16: 00-18: 00)
2- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret edecek, Alibeyköy Lojistik Merkezi Açılışı'na ve Küçükçekmece Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 00-11: 00-17: 00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (10.00
4- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, Mamak'ta yapımı tamamlanan konutların kura çekimine katılacak (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 10.00)-
5- CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Gaziemir'de bulunan eski kurşun fabrikasında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 11.00)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara - Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 15.00)
7- Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. (15.00)
8-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, İncesu ve Keklik Pınarı pazarlarını ziyaret ederecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.30- 16.30)
9-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, 2023 En İyiler Spor Ödülleri törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 17.30)
10-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, avukatlarla bir araya gelecek. GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 18.30)
11 - CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, projelerini anlatacağı basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 20.00)
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Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 4 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 257 ilkokul öğrencisine eğitim semineri düzenledi. Eğitimde, çevreye atılan katı atıkların zararları, geri dönüşümün önemi, doğa dostu tüketim alışkanlığı gibi konular anlatıldı. Ayrıca, çevre ihlallerini bildirmek için kullanılan HAYDİ uygulaması tanıtıldı ve vatandaşların telefonlarına yüklendi.
Drama türündeki Özbek yapımı 'Sunday' filmi, Türkiye prömiyerini Batman Film Günleri'nde gerçekleştirdi. Film, mütevazı evlerinde sade bir yaşam süren karı kocanın, değişen rutinleriyle mücadelelerini konu ediniyor.
Elazığ'ın merkeze bağlı Kürdemlik köyünde bir vatandaşın bahçesinde gördüğü 3 metre uzunluğundaki yılanla konuşması izleyenleri gülümsetti. Vatandaşın yılanla yaptığı konuşma anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da terörün güvenlik gündeminin en önemli başlıklarından biri olduğunu belirterek, 2023 yılında terör örgütlerine karşı operasyon sayısının yüzde 5,5 arttığını ve 609 şahsın tutuklandığını açıkladı.
Kilis merkeze bağlı Duruca Köyü'nde yaşayan M.B.'ye ait 6 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu kaybolan hayvanlar eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi.
Ardahan'da aranan ve 12 dolandırıcılık suçundan 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kocaeli'de polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişinin yakalanması için çalışma yaptı. Ardahan ve Kocaeli polisinin ortak yürüttüğü operasyonda, A.K'nin Kocaeli'de bir adreste saklandığı tespit edildi. Yakalanan A.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Gaziantepli halı ihracatçıları, Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkanvekili Adem Beğendi, Hindistan'ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, Engelsiz Biberiye Tarlası projesi kapsamında 100 fidan toprakla buluşturuldu. Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın'ın katılımı ile gerçekleştirilen törende, biberiye fidanlarının dikimi yapıldı. Törene çeşitli yetkililer ve kooperatif üyeleri de katıldı.
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