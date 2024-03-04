Anka Haber Ajansı 4 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı 4 Mart Pazartesi Gündemi

ANKA HABER AJANSI 4 MART PAZARTESİ GÜNDEMİ

04.03.2024 09:34  Güncelleme: 09:38
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1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kırklareli Lüleburgaz'da STK temsilcileri ile buluşacak, halk buluşmasında konuşacak, Babaeski'de halka seslenecek, Kırklareli kent merkezinde STK temsilcileri ile görüşecek, halk buluşmasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 00-12: 30-15: 00-16: 00-18: 00)

2- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret edecek, Alibeyköy Lojistik Merkezi Açılışı'na ve Küçükçekmece Halk Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ 10: 00-11: 00-17: 00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (10.00

4- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, Mamak'ta yapımı tamamlanan konutların kura çekimine katılacak (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 10.00)-

5- CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Gaziemir'de bulunan eski kurşun fabrikasında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ 11.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Ankara - Çankaya'da esnaf ziyaretinde bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ- 15.00)

7- Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. (15.00)

8-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, İncesu ve Keklik Pınarı pazarlarını ziyaret ederecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 15.30- 16.30)

9-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, 2023 En İyiler Spor Ödülleri törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 17.30)

10-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Savaş, avukatlarla bir araya gelecek. GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI 18.30)

11 - CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki, projelerini anlatacağı basın toplantısı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ 20.00)

ANKA HABER AJANSI İYİ ÇALIŞMALAR DİLER...

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 4 Mart Pazartesi Gündemi - Son Dakika

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