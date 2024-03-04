Anka Haber Ajansı 4 Mart Pazartesi Gündemi

Gaziantepli Halı İhracatçıları Hindistan'da Büyük İlgiyle Karşılandı

Gaziantepli halı ihracatçıları, Hindistan'ın başkenti Delhi'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde büyük bir ilgiyle karşılandı. GAHİB Başkanvekili Adem Beğendi, Hindistan'ın sadece halı sektörü için değil birçok sektör için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.