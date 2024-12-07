Anka Haber Ajansı 7 Aralık Cumartesi Gündemi

Güncel

10.00 - Polonez işçilerinin Çatalca'dan Ankara'ya başlattıkları "Anayasal Hak Yürüyüşü"yle ilgili gelişmeler izleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

10.00- Türkiye Barolar Birliği'nin 38'inci Olağan Genel Kurulu, Litai Hotel'de çalışmalarına başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00-14.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz ile Parti Meclisi üyesi Nazan Güneysu CHP Diyarbakır İl Başkanlığı ile Batman İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacak. (DİYARBAKIR-BATMAN)

11.30-19.45- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kilis İl Başkanlığı, Kilis Belediyesi ziyaretinden sonra, Kilis Belediyesi Emekli Kıraathanesi açılışı ve Halk Buluşması'na ve Ankara'da TMMOB Maden Mühendisleri Odası Dünya Madenciler Günü etkinliği'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KİLİS-ANKARA- Meyra Palace Otel Balgat)

13.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin düzenlediği Emekliler Kurultayı'nın açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - '2024 Emekliler Yılı'nda "Geçinemiyoruz" diyen emekliler Mecidiyeköy Meydanı'nda çadır kuracak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

13.30-15.30- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem ve sosyal konut anahtar ve tapu teslim törenine ve AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ GAZİANTEP)

14.00 - "Geçinemiyoruz", "Yaşayamıyoruz" diyen emekliler Kartal Sahil Meydanı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00 - CHP heyeti, iktidarın kayyum politikalarına karşı Esenyurt'ta Demokrasi Nöbeti'ne devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

14.00- Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler Konak YKM önünde emekliden yana bütçe talebiyle basın açıklamasında bulunacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İZMİR)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılacak. (DOHA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...