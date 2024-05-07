Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapacak

Güncel

09.00 - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlık'ta öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapacak. (ANKARA)

10.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kamuoyunda 8. yargı paketi olarak tanımlanan "7499 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nun iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. (GÖRÜNTÜLÜ/CANLI - ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - MHP, DEM Parti ve CHP'nin TBMM grup toplantılarında genel başkanlar konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - Bağcılar'da çok sayıda çocuğa "cinsel istismarda" bulunduğu iddiasıyla yüzlerce yıl hapis cezası istenen Metin Şenay'ın yargılanmasına devam edilecek. (İSTANBUL)

16.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah'ı Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılayacak. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak. Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde "Avrupa Günü Kutlaması"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - 19.30- TBMM İliç Araştırma Komisyonu üyeleri, Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat 2024'te meydana gelen maden faciasının ardından yaşananları yerinde incelemek amacıyla İliç'te bulunuyor. Komisyon Erzincan Valiliği'nde, İliç Kriz Merkezi'nde bilgilendirme toplantılarına katılacak, alan calışmalarını yerinde inceleyecek, işçilerle ve işçilerin aileleriyle görüşecek. (GÖRÜNTÜLÜ- İLİÇ/ ERZİNCAN)

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