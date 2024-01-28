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Anka Haber Ajansı'nın 28 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika
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Anka Haber Ajansı'nın 28 Ocak 2024 Gündemi

ANKA HABER AJANSI’NIN 28 OCAK 2024 GÜNDEMİ

Anka Haber Ajansı\'nın 28 Ocak 2024 Gündemi
28.01.2024 - 12:48,
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ANKA HABER AJANSI'NIN 28 OCAK 2024 GÜNDEMİ

10.00: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İl Eş Başkanları Toplantısının açılışında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

12.00: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına Katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

13.30: Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İlçe Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

14.00: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramankazan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

14.00: CHP İstanbul İl Başkanlığı, İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde Emekliler Buluşması programı düzenleyecek. Programa, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

14.00: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin mitinginde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA
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Tuncer Bakırhan, DEM Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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13:31 Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor
12:49 İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde
12:25 Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lahey'e taşıdı
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SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı'nın 28 Ocak 2024 Gündemi - Son Dakika
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