Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin\'de enerji nakil hatları için acele kamulaştırma kararı

Enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla, Ankara Kars ve Mersin 'de bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 7 ilde enerji nakil hatları yapımı amacıyla, söz konusu güzergahlarda yer alan taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de enerji nakil hatları güzergahlarında bulunan taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan başka bir kararla da Manisa'daki "Kestanederesi RES TM- Alaşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.