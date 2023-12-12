ANKARA Bakan Yerlikaya Kafes-18 Operasyonunda 39 organize suç yapısı çökertildi

'Kafes-18 Operasyonu' ile 39 organize suç yapısı çökertildi; 257 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde düzenlenen Kafes-18 Operasyonu'nda 39 organize suç yapısının çökertildiğini, örgüt elebaşlarının içinde olduğu 257 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine yönelik Kafes-18 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul'da Nedim Baybaşin organize suç örgütü, Adana'da Hakan Karakuş yerel organize suç örgütü, Diyarbakır'da Süleyman Sarıkaya yerel organize suç örgütü, Çanakkale'de Murat Temuçin yerel organize suç örgütü, Eskişehir'de Kubilay Çavuş yerel organize suç örgütü, Mersin'de Adil Eryiğitler yerel organize suç örgütü, Muğla'da Erkan Albay yerel organize suç örgütü, İzmir'de İnanç Meçhul yerel organize suç örgütü ve Niğde'de Murat Kumak yerel organize suç örgütü ile örgütlere silah ve malzeme temin eden 30 suç yapısı çökertildi. Örgüt elebaşları ile beraber toplam 257 şüpheli yakalandı.

İŞ İNSANLARINA TEHDİT

Organize suç örgütlerinin; finans sağlamak ve silah temin amacıyla iş yerlerini kurşunladıkları, iş insanlarını tehdit zoruyla yağmaladıkları ve silahla tehdit ettikleri, silah ticareti ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Suçtan elde edilen gelirin paylaşılmasında örgüt üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık sonrası birbirlerine yönelik silahlı eylemlerde bulundukları, oto galeri, restoran ve benzeri işletmeleri paravan olarak kullanarak, borç adı altında yüksek faizle tefecilik yaptıkları ve borcunu ödeyemeyen kişileri silahla tehdit ederek, yağmaladıkları tespit edildi. Örgüt üyelerinin yerleştirildiği özel güvenlik şirketi vasıtasıyla eğlence mekanlarının güvenlik faaliyetlerinin ele geçirdikleri, sözde kapı korumalığını kabul etmeyen eğlence mekanlarına ve işletmecilerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, yasa dışı faktoring ve çek kırma gibi illegal faaliyetlerde bulundukları, sözde kurdukları derneklere yardım toplama adı altında iş insanlarını silah zoruyla yağmaladıkları ve 3'üncü kişiler arasındaki alacak verecek meselelerine müdahil olarak silahla para tahsilatçılığı yaptıkları belirlendi.