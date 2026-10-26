Ankara, Bursa ve Aydın otoyollarında bakım nedeniyle ulaşım iki yönlü sağlanıyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara-Kırıkkale- Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun-Karapürçek kavşakları 0-3. kilometrelerinde İstanbul-Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-3. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 4-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 11-12. kilometrelerinde Mezarlık-Otoyol Bağlantısı kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Balya-Yenice yolunun 9-10. kilometrelerinde Tarihi Müstecap Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Malatya-Elazığ yolunun 69-70. kilometrelerindeki Handere-3 Köprüsü'nde sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Rize il sınırı-Rize-Pazar yolunun 48-50. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Pazar-Rize yönündeki tüplerinde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.