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Ankara Büyükelçileri Beypazarı'nda

Ankara Büyükelçileri Beypazarı\'nda

Çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri ve maslahatgüzarları, Beypazarı ilçesini ziyaret etti. Heyet, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Ayrıca Beypazarı'nda arıcılık semineri düzenlendi.

22.08.2024 22:17
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Çeşitli ülkelerin Ankara büyükelçileri ile maslahatgüzarları, Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Güney Afrika, Singapur, Fas, Kosta Rika, Estonya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Tacikistan, Bulgaristan gibi ülkelerin Ankara büyükelçilerinin olduğu heyet, Beypazarı'nda ağırlandı.

Heyet, ilçeye gelişlerinde Belediye Başkanı Özer Kasap ve Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay tarafından karşılandı.

Kasap, heyeti ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beypazarı, tarih kokak sokakları, derin kültürel mirası, misafirperver insanları ve doğal güzellikleriyle sadece Ankara'nın değil, ülkemizin değerli hazinelerinden biridir. Bu kadim ilçemiz, hem tarihi dokusu hem de modern yaşantısıyla kültürlerin buluşma noktası olmuştur. Bu buluşma ülkeler arsında diyaloğun gelişmesine, insanların kaynaşmasına vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Heyet adına konuşan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, misafirperverlikleri için Kasap'a teşekkür etti.

Daha sonra heyet, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Arıcılık semineri düzenlendi

Beypazarı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından arıcılık semineri düzenlendi.

Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminere çok sayıda vatandaş katıldı.

Beypazarı Belediyesiyle ortaklaşa gerçekleştirilen seminerde katılımcılara, arılarda sonbahar bakımı ve kışlatma konusunda ziraat mühendisi Suat Musabeşoğlu tarafından bilgi verildi.

Seminerin sonunda katılım sağlayan arı yetiştiricilerine malzeme seti hediye edilerek, Başkent Arıcılık dergisi dağıtıldı.

Kaynak: AA

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