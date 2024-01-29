Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnaf odalarını ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Minibüsçüler Odası, Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Yavaş, "İyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum esnaftan yana. 'Ankara'dan aldığımız parayı Ankara halkına geri vereceğiz' dedik. 5 yıl boyunca karşılıklı dayanışma ile bugünlere geldik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli esnafla bir araya geldi. İlk olarak Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Yavaş, ardından Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (ANKESOB) esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

YAVAŞ: "DOLMUŞÇULARIN YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ BİLİYORUM"

Seçimden önce verdiği 'Ben bir esnaf çocuğuyum, esnafımızın yanında olacağız' sözünü hatırlatarak konuşmasına başlayan Mansur Yavaş, "Genel tarzım şu oldu; oturalım, yan yana gelelim, hepinizin daha fazla para kazanması için el birliğiyle çözüm bulalım. Ben şunu rica ettim; 'Yan yana gelin anlaşın, her türlü formüle ben açığım.' 'Birbirinizin ekmeğine el uzatmayın' dedim. UKOME'de seçimden sonra alınan bir kararla bizim çoğunluğumuz da kaldırıldı. İster istemez siyaset işin içine giriyor. Kendi lehine olan kararları çıkartabiliyorlar, böyle de bir zorluğumuz var" dedi.

Pandemi döneminde esnafa yönelik yapılan destekleri anımsatan Yavaş, şöyle devam etti:

"Pandemi dönemi yaşadık, ekonomik kriz zaten var. Pandemi döneminde de biz bütün esnafın elimizden geldiğince yanında olduk. İnsanların ayakta kalması için her türlü çalışmayı yaptık. Otobüsçülere destek oluyoruz, dolmuşçulara da destek verelim dedik. Amacımız; siz zarar etmeyin, vatandaş da ucuz binsin. EGO'dan sübvanse ettiğimiz rakam 6,5 milyar lirayı buldu. Zam yapmak kolay ama bu sefer vatandaş binemiyor. Yani iki tarafı da düşüneceğiz. Ne esnaf zarar etsin ne de vatandaş mağdur olsun. Kanunun belirlediği 65 yaş üstüne de uymak zorundayız. Yaptığımız hesaplara göre Ankara'daki taşımacılığın yüzde 40'ı bizde… Dolmuşçuların yaşadığı mağduriyeti biliyorum birçok durakta dolmuş çalışmıyor. Vatandaşın durumu kötü, emeklinin durumu kötü, esnafın da durumu kötü önerilere biz açığız."

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer de Mansur Yavaş'a ziyaretleri için teşekkür etti.

"TOPLU ULAŞIM BELEDİYELERİN ASLI GÖREVİ"

Yavaş, daha sonra Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'na geçerek TÖHOB Genel Başkanı Ercan Soydaş ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Konuşmasında; her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Yavaş, "2019 yılından itibaren, zaten o günlerde de ekonomik sıkıntılar vardı ve artarak devam ediyordu pandemi bunun tuzu biberi oldu. Esnaflardan kira almamak, kiralara zam yapmamak veya kiralarda indirim gibi uygulamalarla para kazanamayan esnafında yanında olduk. Hep birlikte pandemiyi atlattık, ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Esnafın durumu ortada… Bir şey yapmamız lazımdı bir şekilde sübvanse etmemiz lazımdı. Toplu ulaşım belediyelerin aslı görevi… En akıllı ulaşım sistemi toplu ulaşım sistemi… Bizim özel otobüslerimiz de bunların önemli bir parçası" dedi.

"İYİ BİR BELEDİYE HEM SUYU HEM ULAŞIMI KALİTELİ VE UCUZ VERMEK ZORUNDADIR"

Hem vatandaşın hem de esnafın önemli olduğunu söyleyen Yavaş, "2013 yılından beri belediyeye hiç otobüs alınmadığı için özel otobüsler olmasa vatandaşı da taşıyamayacak durumdaydık. Bu esnafın ayakta kalması gerekiyordu. Sürekli olarak destekte bulunuyoruz. Ulaşımın her sektörüne destek de bulunuyoruz. Sonuna kadar hem halkı ucuz taşıyacağız hem de esnafı ayakta tutacak çözümler üreteceğiz. Zam yapmak işin en kolayı…İyi bir belediye hem suyu hem ulaşımı en kaliteli ve ucuz şekilde vermek zorundadır. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalar için Ankara halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BU ESNAF, AYAKTA KALABİLDİYSE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN VERDİĞİ DESTEKLERLE AYAKTA KALDI"

Programda konuşan Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası (TÖHOB) Genel Başkanı Ercan Soydaş, "Başkanımızı bugün ağırlamaktan gurur duyduk. Pandemi başladı, Türkiye'de Belediye Meclisini ilk olağanüstü toplayan Mansur Başkan'ımızdır. Ücretsiz ve indirimli taşıma destekleri devam ediyor. Sektör artık kendini yürütemiyor belediye destekleri ile ayakta kalabiliyoruz. Türkiye genelinde örnek gösterdiğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi idi. Bu esnaf, ayakta kalabildiyse Ankara Büyükşehir Belediyesinin verdiği desteklerle ayakta kaldı" dedi.

"5 YIL BOYUNCA KARŞILIKLI DAYANIŞMA İLE BUGÜNLERE GELDİK"

ANKESOB'un düzenlediği esnaf buluşması toplantısına katılan Yavaş, Ankara'nın çeşitli ilçelerinden gelen esnafı tek tek dinleyerek taleplerini not aldı.

Yavaş, ABB'nin esnafı da destekleyen sosyal yardım anlayışını şu sözlerle anlattı:

"Yaptığımız işlerin birçoğu esnafı ilgilendiriyor. Başkent kart çıkardık birinci amacımız sosyal destek alan ailelerin inciten inancımıza göre bir elin verdiğini diğer elin görmemesi gerektiğini söylüyorduk. Bu ailelerin ihtiyaçlarını kendileri temin etsin neyse ihtiyaçları kendileri alsın istedik. Sadece bir kişiden alınmıyor esnaf da kazanıyor. Hiçbirisinin mağdur olmasına izin vermedik. İşlerine devam etmesini sağladık bizim anlayışımız bu. Dolayısıyla iyi bir iletişim kurduğumuzu düşünüyorum esnaftan yana. Ankara'dan aldığımız parayı Ankara halkına geri vereceğiz dedik, 5 yıl boyunca karşılıklı dayanışma ile bugünlere geldik. Sözümüzü tuttuk."

"YAPTIKLARINIZI ANLATMIYORSUNUZ, REKLAMINI YAPMIYORSUNUZ"

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ve toplantıya katılan esnaf odası başkanları Mansur Yavaş'a her zaman yanında oldukları için teşekkür ederek şunları söyledi:

Ankara Demirciler Odası Başkanı Hayrettin Yıldırım: "Birçok konuda teşekkür etmek istiyorum. Yaptıklarınızı anlatmıyorsunuz, reklamını yapmıyorsunuz. Kırsal kalkınma destekleri yapıyorsunuz bunu paylaşmıyorsunuz. Seçildiğinizde bizden Ankara için ne yapabiliriz diye öneri istemiştiniz biz de fikirlerimizi paylaşmıştık. Bizlere temiz bir nefes aldırdığınız için teşekkür ediyorum."

Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Aztekin: "Pandemi döneminde çok desteklerinizi gördük. Teşekkür ediyoruz."

Ankara Motokuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar: "Depremde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştık. Sizlerin desteğini gördük. Birlikte çalıştık."

Türkiye Meyve Sebze ve Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca: "Her zaman esnafın ahi babası olarak seviliyorsunuz."