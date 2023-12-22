 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

Mansur Yavaş, Kırşehir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için ziyaretlerde bulundu. Yavaş, Kırşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na başarılar diledi ve kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Cuma namazının ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren Yavaş ve Ekicioğlu, daha sonra Hacıbektaş'a gitti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir\'de ziyaretlerde bulundu
22.12.2023 - 17:03,  Güncelleme: 17:05
Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak için geldiği kentte ilk olarak Kırşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'na görevinde başarılar dileyen Yavaş, kentte yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cuma namazının ardından Terme Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Yavaş ve Ekicioğlu, daha sonra Hacıbektaş'a gitti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mansur Yavaş, Kırşehir, Etkinlikler, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28
Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55
Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54
Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46
Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti

Son Dakika
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi, 93 şüpheli yakalandı
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
15:55 Borsa İstanbul'a yeni endeks! BIST 500 bugün itibarıyla devreye alındı
15:54 Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi
15:46 Futbolcu olmanın başka bir yönü! Neymar, tedavisi sırasında acıdan feryat etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasaları manipüle eden tamahkarlara meydanı boş bırakamayız
15:25 Çekya bu kişiyi konuşuyor! 14 kişiyi katleden saldırgana "Buraya ateş et" diye bağırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 18:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement