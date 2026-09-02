Çocuk İhtiyaçları Haritası Projesi tanıtıldı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin UNICEF ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yürüttüğü 'Çocuk İhtiyaçları Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye genelinde çocukların ihtiyaçlarına ilişkin elde edilen veriler paylaşılırken, çocuklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi ve daha fazla çocuğa ulaşılması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Avrupa Birliği'nin eş finansman desteğiyle UNICEF ve İhtiyaç Haritası ortaklığında yürüttüğü Çocuk İhtiyaçları Haritası Projesi'nin tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptı. Divan Otel'de düzenlenen toplantıda, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, AB Türkiye Delegasyonu Temel Haklar, Yargı, İçişleri ve Sivil Toplum Bölüm Başkanı Jean Barbé, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat ve Dr. Ali Ercan Özgür ile çok sayıda katılımcı yer aldı.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ VERİLER PAYLAŞILDI

Çocukların ihtiyaçlarını görünür kılmak ve dezavantajlı çocuklara daha etkin ulaşabilmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan "UNICEF Çocuk İhtiyaçları Haritası" sunumu yapıldı. Toplantıda, Türkiye genelinde elde edilen veriler "Çocuk İhtiyaçları Haritası Analiz Sonuçları" başlıklı sunumla paylaşılırken, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi. Çocuklara yönelik hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkısının ele alındığı toplantıda, farklı paydaşların katılımıyla çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği alanları da değerlendirildi.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN GERİDE KALMADIĞI BİR ANKARA HEDEFLİYORUZ"

ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Çocuk İhtiyaçları Haritası'nın Ankara'daki çocukların ihtiyaçlarını daha doğru tespit edebilmek açısından önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Burada çocuklarımızın ihtiyaçlarını yalnızca konuşmak için değil, bu ihtiyaçları veriye dayalı olarak doğru tespit etmek ve somut çözümlere dönüştürmek için bir aradayız. Bu veriler, çocukların yaşamına dokunacak politika ve hizmetleri daha doğru planlamamıza imkan sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimden sosyal yaşama, kültürden spora kadar her alanda eşit fırsatlara ulaşmasını önemsiyoruz. Hedefimiz, hiçbir çocuğun yaşadığı bölge, ailesinin ekonomik durumu veya sahip olduğu kısıtlı imkanlar nedeniyle geride kalmadığı, daha adil ve kapsayıcı bir Ankara oluşturmaktır" diye konuştu.

"GÜZEL BİR YOLA GİRDİK"

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hande Kaya da UNICEF ve İhtiyaç Haritası ile yürütülen ortak çalışmanın önemine dikkat çekti. Kaya, ABB'nin Ankara'daki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "UNICEF ve İhtiyaç Haritası ile birlikte güzel bir yola girdik. Ancak bildiğiniz gibi kamu kaynakları sınırlı, bu noktada özel sektöre de ihtiyaç duyuyoruz ki tüm ihtiyaçları eksiksiz giderebilelim. Bu noktada ise bu çalışma bize büyük bir yol katettirecek diye düşünüyoruz. Tabii ki tüm ihtiyaçları karşılamak mümkün değil ama ne kadar çocuğu güldürebilirsek, eksiklerini, ihtiyaçlarını giderebilirsek bizim için o kadar iyi diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNÜR OLMAYANI GÖRÜNÜR KILMAK GEREKİYOR"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Poulo Marchi de çalışmanın çocuk haklarına ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, "Görünür olmayanı görünür kılmak gerekiyor ve çocuk haklarını korumaya yönelik politikaları da bu veri temelli çalışmalara temellendirmek gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin liderliğinde ve özel sektör ve STK'lerin aktif bir şekilde birlikte çalışması katılımıyla çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için bu ihtiyaçların karşılanması için veriye dayalı çalışmalar nasıl yapılabilir? Önümüzdeki dönemde de birlikte bunun üzerine çalışıyor olacağız" dedi.

İHTİYAÇ HARİTASI'NDAN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür, çalışmayla çocukların ihtiyaçlarını görünür kılmak ve bu ihtiyaçları ilgili paydaşlarla buluşturmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat da kamu, belediyeler ve UNICEF ile gerçekleştirilen iş birliklerinin çocukların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi açısından önemli bir kaynak oluşturduğunu ifade etti. Fırat, "Bizim başından beri İhtiyaç Haritası'yla yapmaya çalıştığımız şey ihtiyacın ve desteğin, şeffaf bir şekilde iletilmesiyle ilgili kişiden kişiye hem iletişimi hem de problemi çok net görebildiğimiz bir platform yaratmaktı. Bu tarafta, UNICEF'in açtığı yol, kamuyla, belediyelerle yapılan iş birlikleri bir hayalin gerçekleşmesi bizim için aslında. Çünkü sürdürülebilir politikalar üretmek nezdinde de çok değerli kaynaklar" diye konuştu.