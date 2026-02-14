Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı Uzunbeyli'ye "Tohum Eleme ve Yem Ezme Tesisi" - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Polatlı Uzunbeyli'ye "Tohum Eleme ve Yem Ezme Tesisi"

14.02.2026 17:02  Güncelleme: 19:06
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne Tohum Eleme ve Yem Ezme Tesisi açtı. Tesisle; bölge çiftçilerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerelde üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne Tohum Eleme ve Yem Ezme Tesisi açtı. Tesisle; bölge çiftçilerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerelde üretimin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne Tohum Eleme ve Yem Ezme Tesisi açıldı. Saatte 5 ton işleme kapasitesine sahip modern ekipmanlardan oluşan tesis ile çiftçiler; kendi ürettikleri tohumları yabancı ot, tohum, taş ve toprak gibi istenmeyen unsurlardan arındırarak ekime hazır, temiz ve ilaçlanmış şekilde elde edebiliyor. Arpa ve buğday başta olmak üzere çeşitli tahıl ürünlerinin elenebildiği tesiste; farklı elek sistemleriyle nohut ve benzeri ürünler için de kullanım sağlanabiliyor. Eleme işlemi sırasında ayrılan ve ekime uygun olmayan küçük taneler ise tesis bünyesinde bulunan yem ezme ünitesinde değerlendirilerek hayvancılıkla uğraşan üreticiler için yem haline getiriliyor. Yüzde 100 hibe kapsamında kırsal mahallelere kazandırılan tesis ile dışa bağımlılığın azaltılarak çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve yerelde üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Kırsaldaki yatırımlarımız aksamadan devam edecek"

Ankara'nın tarım kenti de olduğuna dikkat çeken ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, "Bugün Ankara'ya 150 kilometre uzaklıkta Polatlı ilçemize bağlı Uzunbeyli Mahallesi'ndeyiz. Buraya geliş sebebimiz, arkamızda görmüş olduğunuz tohum eleme tesisinin açılışı. Bu tesis gibi Ankara genelinde 13 tesisle çiftçimize destek olduk. Yaklaşık 4 milyon liralık bu tesis, sadece Uzunbeyli'ye değil çevresindeki 7-8 köyün de hizmetine sunulacak" diye konuştu. Tesislerin çiftçilerin tohumlarını yerinde eleyip ilaçlayarak daha sağlıklı ekim yapmalarını sağladığını belirten Uysal, "Çiftçimiz tohumlarını Polatlı'ya ya da daha uzak yerlere götürmek zorunda kalmadan, yerelde çözüm bulacak. Ankara, Konya'dan sonra ekilebilir alan açısından Türkiye'nin en büyük ikinci ili. Polatlı ise İç Anadolu'nun adeta tahıl ve tohum deposu. Kırsaldaki yatırımlarımız aksamadan devam edecek. Tek hedefimiz var: Kırsalda üretim devam etsin. Mansur Başkan'ımızın her daim dediği gibi, Ankaralı çiftçi üretmeye devam edecek ve zengin olacak" ifadelerini kullandı.

"Bitkisel üretim ve hayvancılığı bir bütün olarak destekliyoruz"

ABB Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise tesislerin ekonomik katkısına dikkat çekerek, "Bugüne kadar 13 selektör tesisini kurduk, bu ay içinde 3 tane daha kuracağız. Önümüzdeki süreçte 10 civarında tesis daha planlıyoruz. Bölge üreticilerimizin kendi ürettikleri tohumlukları ekonomik şekilde kullanabilmeleri için bu tesisleri kuruyoruz" dedi. Zobu, tesis sayesinde piyasa şartlarında ton başına bin 500 bin 600 lira olan eleme maliyetinin düştüğünü belirterek, "Sadece ilaç ve elektrik gibi genel giderler alınıyor. Fiyat aralığını belediye olarak biz belirliyoruz. Ayrıca bu yıl yem ezme ünitesini de ekledik. Elek altı malzemeler ezilerek hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin hayvanları için yem olarak kullanılıyor. Bitkisel üretim ve hayvancılığı bir bütün olarak destekliyoruz" diye konuştu.

Uzunbeyli Mahallesi Muhtarı Bülent Özalp de tesisin köy için büyük bir kazanım olduğunu belirterek, "Köylümüz artık çevre kasabalara gitmeden buğdayını burada eleyebilecek. Harman olur olmaz getirip elemesini, ilaçlamasını yapacak ve deposuna koyacak. Anaç tohumunu hazır hale getirecek. Köyümüz çiftçisi için çok büyük bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Ankara genelinde toplam 16 tohum eleme tesisinin çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda 13 tesis hizmete alınırken, 3 tesisin açılışının da yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hizmete alınan tesisler:

-Kızılcahamam – Çeltikçi

-Ayaş – Gökler ve Pınaryaka

-Nallıhan – Sobran ve Eymir

-Sincan – Bacı

-Polatlı – Beyceğiz ve Uzunbeyli

-Haymana – Tepeköy ve Sındıran

-Şereflikoçhisar – Aliuşağı

-Bala – Aşağıhacıbekir

-Çankaya – Karahasanlı

Bu ay hizmete açılması planlanan tesisler:

-Kalecik – Gökçeören

-Kahramankazan – Satıkadın Mahallesi

-Elmadağ – Hasanoğlan

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Polatlı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

