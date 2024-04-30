Ankara'da 1 Mayıs etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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Ankara'da 1 Mayıs etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara\'da 1 Mayıs etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan emniyet tedbirleri kapsamında, Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik süresince Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Dögol Caddesi, GMK Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Hipodrom Caddesi ve İstanbul Caddesi gibi yollar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı da etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

30.04.2024 20:15
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Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe ilişkin emniyet tedbirleri alınacağı belirtildi.

Buna göre, bugün saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, yarın saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ise Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 1 Mayıs etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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