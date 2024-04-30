Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları Tandoğan Meydanı'nda Yapılacak - Son Dakika
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Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları Tandoğan Meydanı'nda Yapılacak

Ankara\'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları Tandoğan Meydanı\'nda Yapılacak

Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları, DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ADO tarafından yapılan çağrıyla Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 12.00'de AKM önünden başlayacak yürüyüşün ardından 13.30'da Tandoğan Meydanı'nda miting düzenlenecek. Kutlamaların adresi Tandoğan Meydanı olacak ve çeşitli meslek örgütleri, STK'lar ve siyasi partiler de burada buluşacak. Ayrıca, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de bazı raylı sistem hatlarında seferler ücretsiz olacak.

30.04.2024 10:12
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(ANKARA) - Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, Tandoğan Meydanı'nda kutlanacak. DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve ADO tarafından yapılan çağrı ile saat 12.00'de AKM önünden yürüyüşe başlanacak ve 13.30'da ise Tandoğan Meydanı'nda miting başlayacak.

Ankara'daki kutlamaların adresi Tandoğan (Anadolu) Meydanı olacak. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Diş Hekimleri Odasınca kutlamaların "Yaşasın 1 Mayıs" sloganıyla yapılacağı ifade edildi.

Ayrıca çeşitli meslek örgütlerinin, STK'ların ve siyasi partilerin de buluşma adresi yine Tandoğan Meydanı olacak.

METRO ÜCRETSİZ

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları Tandoğan Meydanı'nda Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlamaları Tandoğan Meydanı'nda Yapılacak - Son Dakika
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