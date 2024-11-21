Ankara'da 10. Erzurum Tanıtım Günleri başladı

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Ankara'da düzenlenen 10. Erzurum Tanıtım Günleri'nin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Erzurum İktisadi Sosyal Araştırma ve Yardımlaşma Vakfınca Altınpark Expo Center'da düzenlenen ve 24 Kasım'a kadar sürecek tanıtım günlerinin açılışına, Bakanlar Tekin ve Tunç'un yanı sıra bazı milletvekilleri, bürokratlar ve Erzurumlu vatandaşlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşmasına, Bakan Tunç'un "misafir" olması nedeniyle son konuşmayı kendisine bırakmak istediğini söyleyerek başladı.

Bu haftanın, Öğretmenler Günü haftası olduğunu anımsatan Tekin, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Erzurum'un tanıtılmasına yönelik etkinliklere destek vermeye devam edeceğini dile getiren Tekin, "Erzurum'un hem kültür hem de kış oyunlarında başkent oluşuyla ilgili layıkıyla ev sahipliği yapacağız. Erzurum hak ettiği ilgiyi görmüş olacak. Bunun bir örneğini, burada tanıtım günlerimizde hep birlikte yaşayacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Hep beraber Erzurum'a hizmet etmeyi nasip etsin." diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç ise Bakan Tekin'in kendisini "misafir" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Misafir sayılmayız, Erzurumlu sayılırız." dedi.

Erzurum'un tarih kokan bir şehir olduğunu belirten Tunç, "Erzurum, Anadolu'nun kilidi olan bir şehir. Erzurum, Milli Mücadele'nin başlangıcında manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, boyunduruk altına giremeyeceğimizin ilan edildiği, tam bağımsızlığı savunan bir şehir." ifadelerini kullandı.

Kız kardeşinin eşi ve kendi eşinin Erzurumlu olduğunu kaydeden Tunç, "Erzurum'a can ve kan bağıyla bağlı olmuş olduk. O nedenle misafir olarak kabul etmeyin." diye konuştu.

Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Erzurum'a güzel eserler kazandırıldığını dile getirerek, kente yönelik yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Tekin ve Tunç ile protokol üyeleri, tanıtım günlerinin açılış kurdelesini kesti.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Erzurum'un yöresel el sanatları, ürünleri ve lezzetlerinin yer aldığı stantlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Stantları gezen Murat Bakır, internetten haberdar olması üzerine ailesiyle tanıtım gününe geldiğini belirterek, burada "Erzurum kokusu" aldıklarını söyledi.

Zeynel Yoldaş ise "Genelde peynirlere baktım. Güzel peynirler var. Erzurum'un zaten peynirleri meşhur. Ankaralı olmama rağmen Erzurum'un peynirlerini her zaman takdir ederim. Balları da çok güzel. Değişik ürünler var. Bazı şeyleri almayı düşünüyorum." dedi.

Erzurum Günleri'nde kadınlar arası cağ kebabı yeme yarışması da düzenlendi. Yarışmayı kazanan Hülya Özer'e, Oltu taşı tespih hediye edildi.