Etimesgut'taki Kayra Ataman cinayeti: Şüphelinin eski sevgilisi için 'öldürmeye yardım' iddianamesi hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Etimesgut'taki Kayra Ataman cinayeti: Şüphelinin eski sevgilisi için 'öldürmeye yardım' iddianamesi hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Etimesgut\'taki Kayra Ataman cinayeti: Şüphelinin eski sevgilisi için \'öldürmeye yardım\' iddianamesi hazırlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Haziran'da Etimesgut'ta parkta bıçaklanan 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı tamamladı. Cezaevinde intihar eden T.E.E.'nin eski kız arkadaşı Elif Ç. (17) için 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan ceza istendi. Beyanlara göre Elif Ç.'nin olaydan önce T.E.E.'yi telefonla arayıp silah ya da bıçak getirmesini istediği öne sürüldü.

ANKARA'da 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cezaevinde intihar eden şüphelinin eski kız arkadaşı Elif Ç. (17) hakkında 'suça teşvik etmek' suretiyle yardımda bulunduğu değerlendirilerek, 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde 9 Haziran'da T.E.E. (17), parkta eski kız arkadaşı Elif Ç.'yi yanında gördüğü Kayra Ataman ile tartıştı. T.E.E., tartışmanın ardından eve gidip, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka giden babası Burak Ehlil ile Kayra Ataman arasında tartışma çıktı. Babasının peşinden giden ve kavgaya dahil olan T.E.E. tarafından bıçaklanan Kayra Ataman, hayatını kaybetti. Olayla ilgili T.E.E. ile birlikte babası Burak Ehlil gözaltına alınıp tutuklandı. T.E.E. 8 Ağustos'ta cezaevinde intihar etti. T.E.E.'yi parka çağırdığı iddia edilen eski kız arkadaşı Elif Ç. de şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elif Ç. hakkında soruşturma tamamlanarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan adli tıp raporunda, Kayra Ataman'ın vücudunda 3'ü göğüs bölgesinde, kalpte yırtılmaya neden olacak nitelikte, 1'i ise sırtının bel bölgesinde olmak üzere toplam 4 kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.

'SİLAH, BIÇAK NE BULURSAN AL GEL'

İddianamede, Elif Ç.'nin olay öncesinde T.E.E.'yi arayarak parka gelmesini istediği ve 'Silah, bıçak ne bulursan al gel' şeklinde ifadeler kullandığı yönünde beyanlara yer verildi. Elif Ç.'nin savcılık ifadesinde bu yönde sözler söylediği, daha sonraki beyanında ise söz konusu ifadeleri kullanmadığını belirttiği aktarıldı. Dosyada yer alan beyanlar arasındaki çelişkinin yanı sıra tanık anlatımları ve T.E.E.'nin ifadesinin de soruşturmada değerlendirildiği belirtildi. T.E.E.'nin annesinin de dosyaya sunduğu dilekçede, oğlunun olay yerine Elif Ç.'nin çağrısı üzerine gittiğini ve kendisine 'Babanla kavga ediyorlar, silah, bıçak ne bulursan al gel' denildiğini öne sürdüğü belirtildi.

İddianamede Elif Ç.'nin, T.E.E. tarafından gerçekleştirilen eyleme 'suça teşvik etmek' suretiyle manevi yardımda bulunduğu değerlendirilerek, atılı 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılması talep edildi. T.E.E. hakkındaki dosya ölümü nedeniyle düşerken baba Burak Ehlil hakkında soruşturma sürüyor.

ANNE: 'EN YÜKSEK CEZAYI ALSINLAR'

Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman, "Bir anne için gerçekten dayanılması çok çok zor. Dayanamıyorum. Her gün ölüyoruz. Her gün ölüyorum. Ailemiz perişan oldu. Hepimiz perişanız. Kayra ile beraber biz de öldük. Biz de yaşamıyoruz artık. Öncelikle kavgayı başlatan baba, lütfen alabileceği en yüksek cezayı alsın. Azmettiren eski sevgili, lütfen sayın savcımdan, sayın hakimimden, herkesten destek istiyorum. Lütfen alabileceği en yüksek cezaları alsın. En azından benim oğlumun da kanı yerde kalmasın istiyorum. Artık çok ciddi tedbirler alınsın. Kanunlarda değişiklikler yapılsın. Yavrularımız ölmesin artık. Her geçen gün bir annenin yüreği yanıyor. Her geçen gün bir anne evlat kaybediyor. İnanın o evlatlarımızı çok zor yetiştirdik. Çok zor şartlarda büyüttük. Bu acıları bize yaşatmasınlar" diye konuştu.

'SÜREKLİ İFADE DEĞİŞTİRİYOR'

Anne Ataman, Elif Ç.'nin sürekli ifade değiştirdiğini söyleyerek, "Önce savcının karşısında 'Silah, bıçak al gel cümlesini hatırlamıyorum söylemiş olabilirim' diyor. Sonra hakimin karşısına geçtiği zaman söylemediğini ifade ediyor. Hakim, 'hatırlamıyorum söylemiş olabilirim dediniz' dediğinde 'hayır söylemedim' diyor. Ama bu kelimeyi söylediği bütün tanık ifadelerinde var. Ayrıca özellikle katilin annesinin vermiş olduğu bir beyan var. Oğlunu ziyarete gittiğinde Elif Ç'nin 'silah, bıçak al gel' dediğini söylediğini anlatan özellikle bir beyanı var annenin" dedi.

Kaynak: DHA
GüvenlikCinayetGüncelAnkaraSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Engin Yeşil Engin Yeşil:
    Allah evladinda hayirlisini versin 1 tane nefsine hakim olamayıp önune gelenle sevgili olup gezen kız yüzünden 2 tane genç öluyor baba ömur boyu hapis yatacak ve bu kız aynı hareketlere devam edecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm Soruşturma başlatıldı Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü askeri destek verilmeli Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü askeri destek verilmeli
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
13:00
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia Gizli ödemeler ortaya çıktı
FIFA Başkanı Infantino hakkında olay iddia! Gizli ödemeler ortaya çıktı
12:55
Futbol tarihinde böylesi zor görülür Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
Futbol tarihinde böylesi zor görülür! Aynı anda 2 gol atıldı sonrası bomba
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
12:05
TikTok’tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
TikTok'tan tanıştığı adama kaçan evli kadının ibretlik öyküsü
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:18:58. #7.12#
SON DAKİKA: Etimesgut'taki Kayra Ataman cinayeti: Şüphelinin eski sevgilisi için 'öldürmeye yardım' iddianamesi hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei