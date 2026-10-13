Etimesgut\'taki Kayra Ataman cinayeti: Şüphelinin eski sevgilisi için \'öldürmeye yardım\' iddianamesi hazırlandı

ANKARA'da 16 yaşındaki Kayra Ataman'ın parkta bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cezaevinde intihar eden şüphelinin eski kız arkadaşı Elif Ç. (17) hakkında 'suça teşvik etmek' suretiyle yardımda bulunduğu değerlendirilerek, 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan iddianame düzenlendi.

Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde 9 Haziran'da T.E.E. (17), parkta eski kız arkadaşı Elif Ç.'yi yanında gördüğü Kayra Ataman ile tartıştı. T.E.E., tartışmanın ardından eve gidip, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka giden babası Burak Ehlil ile Kayra Ataman arasında tartışma çıktı. Babasının peşinden giden ve kavgaya dahil olan T.E.E. tarafından bıçaklanan Kayra Ataman, hayatını kaybetti. Olayla ilgili T.E.E. ile birlikte babası Burak Ehlil gözaltına alınıp tutuklandı. T.E.E. 8 Ağustos'ta cezaevinde intihar etti. T.E.E.'yi parka çağırdığı iddia edilen eski kız arkadaşı Elif Ç. de şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elif Ç. hakkında soruşturma tamamlanarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan adli tıp raporunda, Kayra Ataman'ın vücudunda 3'ü göğüs bölgesinde, kalpte yırtılmaya neden olacak nitelikte, 1'i ise sırtının bel bölgesinde olmak üzere toplam 4 kesici alet yarası bulunduğu belirtildi.

'SİLAH, BIÇAK NE BULURSAN AL GEL'

İddianamede, Elif Ç.'nin olay öncesinde T.E.E.'yi arayarak parka gelmesini istediği ve 'Silah, bıçak ne bulursan al gel' şeklinde ifadeler kullandığı yönünde beyanlara yer verildi. Elif Ç.'nin savcılık ifadesinde bu yönde sözler söylediği, daha sonraki beyanında ise söz konusu ifadeleri kullanmadığını belirttiği aktarıldı. Dosyada yer alan beyanlar arasındaki çelişkinin yanı sıra tanık anlatımları ve T.E.E.'nin ifadesinin de soruşturmada değerlendirildiği belirtildi. T.E.E.'nin annesinin de dosyaya sunduğu dilekçede, oğlunun olay yerine Elif Ç.'nin çağrısı üzerine gittiğini ve kendisine 'Babanla kavga ediyorlar, silah, bıçak ne bulursan al gel' denildiğini öne sürdüğü belirtildi.

İddianamede Elif Ç.'nin, T.E.E. tarafından gerçekleştirilen eyleme 'suça teşvik etmek' suretiyle manevi yardımda bulunduğu değerlendirilerek, atılı 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan cezalandırılması talep edildi. T.E.E. hakkındaki dosya ölümü nedeniyle düşerken baba Burak Ehlil hakkında soruşturma sürüyor.

ANNE: 'EN YÜKSEK CEZAYI ALSINLAR'

Kayra Ataman'ın annesi Emine Ataman, "Bir anne için gerçekten dayanılması çok çok zor. Dayanamıyorum. Her gün ölüyoruz. Her gün ölüyorum. Ailemiz perişan oldu. Hepimiz perişanız. Kayra ile beraber biz de öldük. Biz de yaşamıyoruz artık. Öncelikle kavgayı başlatan baba, lütfen alabileceği en yüksek cezayı alsın. Azmettiren eski sevgili, lütfen sayın savcımdan, sayın hakimimden, herkesten destek istiyorum. Lütfen alabileceği en yüksek cezaları alsın. En azından benim oğlumun da kanı yerde kalmasın istiyorum. Artık çok ciddi tedbirler alınsın. Kanunlarda değişiklikler yapılsın. Yavrularımız ölmesin artık. Her geçen gün bir annenin yüreği yanıyor. Her geçen gün bir anne evlat kaybediyor. İnanın o evlatlarımızı çok zor yetiştirdik. Çok zor şartlarda büyüttük. Bu acıları bize yaşatmasınlar" diye konuştu.

'SÜREKLİ İFADE DEĞİŞTİRİYOR'

Anne Ataman, Elif Ç.'nin sürekli ifade değiştirdiğini söyleyerek, "Önce savcının karşısında 'Silah, bıçak al gel cümlesini hatırlamıyorum söylemiş olabilirim' diyor. Sonra hakimin karşısına geçtiği zaman söylemediğini ifade ediyor. Hakim, 'hatırlamıyorum söylemiş olabilirim dediniz' dediğinde 'hayır söylemedim' diyor. Ama bu kelimeyi söylediği bütün tanık ifadelerinde var. Ayrıca özellikle katilin annesinin vermiş olduğu bir beyan var. Oğlunu ziyarete gittiğinde Elif Ç'nin 'silah, bıçak al gel' dediğini söylediğini anlatan özellikle bir beyanı var annenin" dedi.