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Ankara'da ABD'ye Protesto

Ankara\'da ABD\'ye Protesto

Filistin Dayanışma Platformu, Blinken'ı kınayarak ABD'nin Soğuk Savaş geçmişini hatırlattı.

13.12.2024 15:46
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Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, başkente gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı ve İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı.

Cuma namazının ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan platform üyeleri, "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" yazılı pankart açtı.

Araştırma Kültür Vakfı Müdürü Bahattin Mert, grup adına yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de, tarihte benzerine az rastlanan bir soykırıma şahit olunduğunu ve bunun askeri, ekonomik ve siyasi destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye geldiğini söyledi.

"ABD'nin Afganistan, Irak, Libya ve Filistin'de sayıları milyonları geçen ölümlerin doğrudan faili" olduğunu belirten Mert, bu ziyaretten hoşnut olmadıklarını dile getirdi.

Mert, bölgede yaşanan hadiseler ışığında ABD ve İsrail'in "şer nöbetinin" de sonuna yaklaşıldığını belirterek, " Suriye'de nasıl mücahitler Allah'ın yardımıyla zafere ulaşmışlarsa çok yakında Gazze'deki mücahitlerimizin de zafere erişeceklerine inanıyoruz. Nasıl ki Baas diktası son bulduysa siyonist zulüm de son bulacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Türkiye, Güncel, ankara, İsrail, Dünya, Son Dakika

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