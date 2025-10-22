Ankara'da Akaryakıt İstasyonunda Darbe - Son Dakika
Ankara'da Akaryakıt İstasyonunda Darbe

22.10.2025 23:59
İki şüpheli, ücret tartışması sonrası kasiyer çalışanı darbetmekten tutuklandı.

Ankara'da bir akaryakıt istasyonunun çalışanını darbeden 2 şüpheli tutuklandı. O anlar istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA KASİYERİ DARBETTİLER

Olay, Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi, Haymana Yolu Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. M.C.E. ve H.B. ile kasiyer M.C.Ö. arasında, ücret ödeme konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.E. ve H.B., kasiyer M.C.Ö.'yü darbetti. Diğer müşteri ve çalışanların araya girmesiyle kavga sonlandı. Olay sonrası kasiyer M.C.Ö., şüphelilerden şikayetçi oldu.

Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler M.C.E. ve H.B., Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; şüphelilerin, istasyona geldikten bir süre sonra kasiyer M.C.E.'yi darbettikleri görülüyor.

Kaynak: DHA

