Ankara'da AŞTİ'deki kış lastiği denetiminde otobüs şoförüne 6 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Ankara'da AŞTİ'deki kış lastiği denetiminde otobüs şoförüne 6 bin TL ceza uygulandı

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Ankara\'da AŞTİ\'deki kış lastiği denetiminde otobüs şoförüne 6 bin TL ceza uygulandı
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Trafik polisleri, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde şehirler arası otobüslerin kış lastiklerini tek tek ölçtü. Denetimde kış lastiği bulunmayan otobüs şoförüne 6 bin TL cezai işlem uygulanırken, lastikleri standartlara uymayan sürücüler uyarıldı.

ANKARA'da, polis ekipleri, Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere kış lastiği denetimi yaptı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, AŞTİ'de şehirler arası yolcu taşıması yapan otobüslere yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Polis ekipleri, otobüsleri tek tek durdurup lastiklerin ölçümünü yaptı. Kış lastikleri standartlara uymayan sürücüler uyarıldı. Kış lastiği olmayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim şartlarına göre 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutuluyor.

6 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimlerde kış lastiği olmayan otobüs şoförüne 6 bin TL cezai işlem uygulandı. Şoför İbrahim Göçer, uygulanan ceza sonrası, "Denetimleri çok güzel yapıyorlar, halkın sağlığı ve vatandaşın can güvenliği için tedbir alıyorlar. Çok güzel yapıyorlar, sağ olsunlar" dedi.

Kaynak: DHA
GüvenlikOtomobilTrafikAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da AŞTİ'deki kış lastiği denetiminde otobüs şoförüne 6 bin TL ceza uygulandı - Son Dakika
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