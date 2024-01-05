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Ankara'da suç örgütüne yönelik iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 28'i tutuklu, 61 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, suç örgütüne üyelik, silahlı suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlamalar yer alıyor.

Ankara\'da suç örgütüne yönelik iddianame hazırlandı
05.01.2024 - 19:38,
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütü ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 28'i tutuklu, 61 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; 2016 ve 2023 yılları arasında faaliyet gösteren 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Buna göre; 1 şüpheli hakkında 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 5 şüpheli hakkında 'silahlı suç örgütü yönetmek', 51 şüpheli hakkında 'silahlı suç örgütüne üye olmak' ve 3 şüpheli hakkında 'silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından; ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'eziyet', 'şantaj', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'yağma', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' suçlarından, 1 şüpheli hakkında ise 'kasten yaralama' suçundan olmak üzere toplam 28'si tutuklu, 61 şüpheli ile ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde kovuşturma yapılmak üzere iddianame hazırlandı.

26 şüpheli hakkında ise ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildi. Soruşturma kapsamında bir kısım kamu görevlilerine isnat edilen 'rüşvet' ve 'görevi kötüye kullanma' iddiaları yönünden evrakın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan suçtan kaynaklanan 'malvarlığı değerlerini aklama' iddiaları yönünden evrakın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu'na gönderilmesine karar verildi.

Kaynak: DHA
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