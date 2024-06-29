Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na ait ormanlık araziye imar planı tepkisi

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HABER: KADİR DEVİR/ KAMERA: CEMAL AYTEKİN

(ANKARA) - Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi'nde yer alan Dışişleri Bakanlığı'na ait 120 bin metrekarelik ormanlık kamu arazisi, önce Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özelleştirme kapsamına alındı, ardından Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut ve ticari alan olarak imar planı hazırlandı. Çiğdem Mahallesi sakinleri bölgenin imara açılması kararını protesto etti.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi'nde bulunan Dışişleri Bakanlığı'na ait 29353 ada, 2 ve 3 parsellerde bulunan 120 bin metrakare arazi 13 Kasım 2023'te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özelleştirme kapsamına alındı. Yüzlerce ağacın bulunduğu arazi için Çevre, Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar planı değişikliği kararı alındı. Çiğdem Mahallesi'nde yapılacak imar değişikliğine karşı bir araya gelen yurttaşlar yetkililere seslenerek karardan geri dönülmesini istedi.

"Betonlaşmaya izin vermeyeceğiz"

Ormanlık araziye yakın bir noktada yapılan basın açıklamasını okuyan Çiğdemim Derneği Başkanı Fatih Fethi Aksoy "bu planın iptaline ve özelleştirme yoluyla satışına karşı her türlü yasal haklarımızı kullanacağız" diyerek şöyle devam etti:

"Bir tek ağacın bile rant uğruna kesilerek betonlaşmasına göz yumamayız. Ayrıca kamuya ait olan bu hazine arazisinin konut ve ticari alana dönüştürülmesi haksız menfaat doğurmakta ve tüm şehircilik ilkelerine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Bu değişiklik ile bir kamu yararı da görülmemektedir. Ankara'nın en işlek ana arterleri üzerinde bulunan arazide ilave yapılaşma ile kent içi ulaşım olumsuz etkilenecek, egzoz ve gürültü kirliliği artacak yeni yapılaşmanın getireceği nüfus artışı kontrol edilemez duruma gelecektir. Çiğdem Mahallesi'nin tüm bileşenleri ve mahalle sakinleri olarak bu planın iptaline ve özelleştirme yoluyla satışına karşı her türlü yasal haklarımızı kullanacağız. Bu çerçevede imza kampanyası başlattık ve askı süresinde itiraz dilekçelerimizi vereceğiz. Önümüzdeki birkaç günde topladığımız imzalar ve hazırladığımız itiraz dilekçeleri ile gerekli başvuruları yapacağız. İtirazlardan sonuç alınamaz ise dava süreçlerinin takipçisi olacağız ve hep birlikte burada betonlaşmaya izin vermeyeceğiz."

Eski Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ise kamusal bir arazinin özelleştirimesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çok uzun zamandır Ankara'nın bütün yeşil alanlarını koruma ve Cumhuriyet değerlerini koruma mücadelesi verdik. Alan Atatürk Ormanı diye geçiyor. 1961 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün yeşil kuşak projesi kapsamında buradan başlayıp Atatürk Orman Çiftliği'ne kadar orman ve yeşil kuşak projesinden bahsediliyor. Kamusal bir arazinin özelleştirilmesi kabul edilemez bir durum. 120 bin metrekarelik alanda binlerce ağaç var. Bu ağaçların kesilmemesi, kentin nefes alması için mücadeleye devam edeceğiz. Kimsenin buna müsade edeceğini de düşünmüyorum. Her yerde bu mücadelenin destekçisi olmaya devam edeceğiz. Onlar gidecek biz kalacağız."

Ciğdem mahallesi muhtarı Özlem Ergon Cerit ise yetkililere şu ifadelerle seslendi:

"Biz şu andaki gibi sıcaktan kavrulduğumuzda yana yakıla bir ağaç gölgesi arıyoruz. Bunu siyasetçisi de arıyor sade vatandaşı, bürokratı, inşaat firması sahibi arkadaşım siz de arıyorsunuz. Bunu unutmayın hepimiz aynı gemideyiz. Batarsa hepimiz batarız."