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Ankara'da düzenlenen Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri büyük ilgi gördü

Ankara'da, "Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla düzenlenen "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde "Glassification.Hu-Masters of Glass from Hungary" cam sanatı sergisi ve Pannon Filarmoni Orkestrası Konseri düzenlendi.

Ankara\'da düzenlenen Macar-Türk Kültür Yılı etkinlikleri büyük ilgi gördü
22.01.2024 - 21:28,
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Ankara'da, "Yüzyıllık Dostluk ve İşbirliği" temasıyla düzenlenen "2024 Macar-Türk Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde "Glassification.Hu-Masters of Glass from Hungary" cam sanatı sergisi ve Pannon Filarmoni Orkestrası Konseri düzenlendi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen sergi ve konsere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı Peter Hoppal, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve birçok davetli katıldı.

CSO Ada'da düzenlenen etkinliklerin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı Müsteşarı Hoppal ve Büyükelçi Matis yaptı.

Burada konuşan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Aralık 2023'te Budapeşte ziyareti sırasında Türk-Macar Kültür Yılı'nın açılışını yaptığını anımsatarak Türkiye-Macaristan dostluğunun "çok kıymetli" olduğunu vurguladı.

Mumcu da Türk-Macar Kültür Yılı etkinliklerinin, Türkiye ve Macaristan'ın ilişkilerine kültür sanat alanında önemli bir ivme kazandıracağını ifade ederek, "Bir asra dayanan Türk-Macar dostluğunu kültür ve sanatla daha ileri taşımak için hazırız. İki ülke ilişkilerinde kültür ve sanatla dolu daha nice yıllar temennisiyle." şeklinde konuştu.

Hoppal da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

Matis de sanat ve bilimin sadece Macar başarılarını sunmaması gerektiğine, aynı zamanda sanatçılar, koleksiyonlar, kurumlar arasında verimli uluslararası işbirliği girişimine ve katılımına açık olması gerektiğine inandığını ifade ederek, Türk-Macar Kültür Yılı'nın iki ülkenin dostluğunu daha güçlendireceğine dikkati çekti.

"Glassification.Hu-Masters of Glass from Hungary" cam sanatı sergisinin düzenlendiği etkinlikte, Pannon Filarmoni Orkestrası, konserde dünyaca ünlü Macar besteciler Zoltan Kodaly ve Bela Bartok'un tanınmış eserlerinin yanı sıra Ahmet Adnan Saygun'un 5 No'lu Senfonisi'ni de icra etti.

Kaynak: AA
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