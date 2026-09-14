Ankara\'da \'Gaziler Okçuluk Müsabakası\' başlıyor

ANKARA'da 'Gaziler Haftası' kapsamında 14-17 Eylül tarihlerinde, 3 gün sürecek 'Gaziler Okçuluk Müsabakası' açılış töreni gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı, Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ve Gaziler Engelli Spor Kulübü iş birliğinde Özel Harekat Başkanlığı Brifing Salonu'nda düzenlenen törene, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula katıldı.

'BİZLERİ BİR ARADA TUTAN EN GÜÇLÜ DEĞER'

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, devlet geleneğinde ve milletin binlerce yıllık karakterinde; vatan savunmasının, büyük fedakarlık ve ulvi görev anlayışını ifade ettiğini söyleyerek, "Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden bu yana, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' kararlılığını kendisine şiar edinen bu necip millet, bağımsızlığına ve hürriyetine yönelen her türlü tehdide karşı, vatanımızı savunmaktan, asla geri adım atmamıştır. Şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin ortaya koyduğu cesaret, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olmuştur. Vatan sevgisi, bayrağımıza ve milletimize sadakatimiz, asırlar boyunca olduğu gibi, bugün de bizleri bir arada tutan, en güçlü değerler arasındadır" diye konuştu.

'GURUR KAYNAĞIMIZSINIZ'

Fidan, Türk milletinin Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar, vatanını ve milletini korumak için nice zorlu mücadelelerden geçtiğini ve bu uğurda nice şehitler ve gaziler verdiğini belirterek, "Bu gazi mekanda vurgulamak isterim ki sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizin için ne yapsak az, ne söylesek eksik kalır. Hiçbir kelime, gönlümüzdeki yerinizi anlatamaz. Hakkınız asla ödenmez. Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gaziler Okçuluk Müsabakası'na değinen Fidan, "33'ü aktif görevde, 25'i emekli olmak üzere, toplam 58 gazi polisimizin okçuluk alanında becerilerini sergiliyor olması, bizler için son derece kıymetlidir" dedi.

'HİÇBİR TEHDİDE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Ali Fidan, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Emniyet teşkilatı olarak; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Sayın Bakanımızın güçlü destekleriyle, 'Türkiye Yüzyılı'nı huzurun yüzyılı kılma kararlılığımızı, tavizsiz bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin huzurunu kaçırmak isteyen şer odaklarına, her türlü suç ve suçluya karşı, amansız bir mücadele yürütüyoruz. 81 ilimizin, 922 ilçemizin tamamında, huzuru, güveni ve asayişi hakim kılmak için durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamayı, huzur ve güven ortamını daha da güçlendirmeyi ve kamu düzenini kararlılıkla tesis etmeyi temel görevimiz olarak addediyoruz. Çünkü güvenli bir şehir, huzurlu bir toplumun; huzurlu bir toplum ise güçlü bir geleceğin teminatıdır. Emin olunuz ki aziz şehitlerimizin hatırasına ve siz kıymetli gazilerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Sizlerin canı ve kanı pahasına koruduğu bu mukaddes vatanı, daima payidar kılacak, milletimizin huzuruna kasteden hiçbir tehdide asla geçit vermeyeceğiz."