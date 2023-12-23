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Ankara'da Gazze için yürüyüş ve miting düzenlenecek - Son Dakika
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Ankara'da Gazze için yürüyüş ve miting düzenlenecek

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenecek olan 'Gazze İçin Vicdan Buluşması' yarın başkentte gerçekleştirilecek. Yürüyüş sırasında Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşınacak, sağlıkçı, avukat ve gazeteciler de meslek kıyafetleriyle kortejde yer alacak. Görme engellilerin de katılacağı yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda son bulacak ve miting düzenlenecek.

Ankara\'da Gazze için yürüyüş ve miting düzenlenecek
23.12.2023 - 12:41,
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistinlilere destek amacıyla yarın başkentte "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlenecek.

Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenecek "Gazze İçin Vicdan Buluşması", AKM metro istasyonundan 13.30'da yürüyüşle başlayacak.

Yürüyüş sırasında, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla at arabasıyla temsili yaralı ve cenaze taşınacak, sağlıkçı, avukat ve gazeteciler de Gazze'de öldürülen meslektaşlarıyla dayanışma için mesleki kıyafetleriyle kortejde yer alacak.

Görme engellilerden oluşan grubun "Dünya görmüyor ama biz görüyoruz" yazılı pankartla yer alacağı yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda tamamlanacak. Burada sanatçılar, gazeteciler ve misafir konuşmacıların katılımcılara hitap edeceği miting düzenlenecek.

Kaynak: AA
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