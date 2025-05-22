Ankara'da 'Her Çocuğa Sanat Projesi' Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara'da 'Her Çocuğa Sanat Projesi' Konseri

22.05.2025 14:20  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Her Çocuğa Sanat Projesi' kapsamında düzenlenen orkestra konseri, çocukların sanatsal yeteneklerini sergiledi. Proje sayesinde 100 çocuk, alanında uzman eğitmenlerden muzik eğitimi aldı.

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen "Her Çocuğa Sanat Projesi", meyvelerini vermeye başladı. Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini müzikle ifade edebilmesi için başlatılan proje kapsamında İstanbul'dan "Çocuk ve Sanatseverler" ekibi ve Ankara'da yürütülen "Her Çocuğa Sanat Projesi" ekibi, ortak bir orkestra konseri düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkentte hayata geçirdiği projelerine devam ediyor. ABB'ye bağlı Altındağ Gençlik Merkezi'nde 29 Ekim 2022 tarihinde başlatılan "Her Çocuğa Sanat Projesi" kapsamında sosyoekonomik yönden dezavantajlı bölgelerden seçilen 100 çocuğa alanında uzman akademisyenler tarafından keman, çello ve koro eğitimi verildi. Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini müzikle ifade edebilmesi için proje kapsamında İstanbul'dan "Çocuk ve Sanatseverler" ekibi ve "Her Çocuğa Sanat Projesi" ekibi, ortak bir orkestra konseri düzenledi. Gençlik Parkı Büyük Salon'da düzenlenen ve Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ağan ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bir kıvılcım yandı"

Minikleri göstermiş olduğu performans için tebrik eden ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu projede emeği geçenlere teşekkür etti. Taşkınsu, "Bir kıvılcım yandı. İnşallah bu kıvılcım büyüyerek devam eder, bu yavrularımızla ileride benzer ışığı, bu aldıkları bayrağı büyüterek ilerletir" dedi.

"Projeyi kararlı adımlarla sürdürmek istiyoruz"

Çocukları sanatla buluşturan projeyi daha da büyütmekte kararlı olduklarını dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek ise "Bugün burada, çocuklarımızın hayatına dokunacak, onları sanatla buluşturacak çok özel bir projenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Her Çocuğa Sanat Proje'miz kapsamında eğitmenlerimiz, alanında uzman kişilerle birlikte bugüne kadar çocuklarımızın sanata erişimini kolaylaştırmak, yeteneklerini keşfetmek, öz güvenlerini kazanmalarına, kendilerini müzikle ifade etmelerine destek olmak için bugüne kadar çalışmışlardır. Sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancımızla, bu projeyi gelecekte daha da büyütmek için kararlı adımlarla sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"Orkestrada olduğu gibi birleşerek kardeşçe yaşayacaklar"

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Yönetim Kurulu Üyesi ve Her Çocuğa Sanat Proje Mimarı Ümit Ağan da "Her çocuğun eşit imkanlara ve başarıyla hayatı kucaklama fikrini paylaşmalarını istedik. Sabretmeyi, dinlemeyi, nezaketi ve belli oranda farkındalık kazanmalarını, müzikle başaracaklarına inandık, onlara enstrümanları tanıttık. Müzik estetik kazandırır, çünkü müzik kalpleri fetheder, toplumda güvenle yer almalarını sağlar. Çocuklarımız geleceğe daha nazik, daha duyarlı, daha yürekli bakarak büyüyecekler ve orkestrada olduğu gibi birleşerek kardeşçe yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ankara, Eğitim, Güncel, Çocuk, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Her Çocuğa Sanat Projesi' Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak
Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı Borsa İstanbul soruşturmasında eski Rektör Ünsal Ban yakalandı
Arsenal’in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti 14 yıl hapsi isteniyor Arsenal'in eski yıldızı uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını itiraf etti! 14 yıl hapsi isteniyor
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
Görevden alındı İYİ Partili Toktaş’tan skandal mesajla ilgili açıklama Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da

14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
13:34
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
21:08
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
20:47
Barcelona, Hansi Flick’in sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı
Barcelona, Hansi Flick'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
20:24
Oğuz Murat Aci’nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
20:21
Galatasaray’ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı
19:55
Gazeteci Nuray Başaran Demir’den Özgür Özel’e suç duyurusu
Gazeteci Nuray Başaran Demir'den Özgür Özel'e suç duyurusu
19:39
’’Evi şeytanlar bastı’’ diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
''Evi şeytanlar bastı'' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 15:36:43. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 'Her Çocuğa Sanat Projesi' Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.