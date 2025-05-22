Ankara'da 'Her Çocuğa Sanat Projesi' Konseri

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında hayata geçirilen "Her Çocuğa Sanat Projesi", meyvelerini vermeye başladı. Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini müzikle ifade edebilmesi için başlatılan proje kapsamında İstanbul'dan "Çocuk ve Sanatseverler" ekibi ve Ankara'da yürütülen "Her Çocuğa Sanat Projesi" ekibi, ortak bir orkestra konseri düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkentte hayata geçirdiği projelerine devam ediyor. ABB'ye bağlı Altındağ Gençlik Merkezi'nde 29 Ekim 2022 tarihinde başlatılan "Her Çocuğa Sanat Projesi" kapsamında sosyoekonomik yönden dezavantajlı bölgelerden seçilen 100 çocuğa alanında uzman akademisyenler tarafından keman, çello ve koro eğitimi verildi. Çocukların sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini müzikle ifade edebilmesi için proje kapsamında İstanbul'dan "Çocuk ve Sanatseverler" ekibi ve "Her Çocuğa Sanat Projesi" ekibi, ortak bir orkestra konseri düzenledi. Gençlik Parkı Büyük Salon'da düzenlenen ve Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Ağan ve çok sayıda davetli katıldı.

"Bir kıvılcım yandı"

Minikleri göstermiş olduğu performans için tebrik eden ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu projede emeği geçenlere teşekkür etti. Taşkınsu, "Bir kıvılcım yandı. İnşallah bu kıvılcım büyüyerek devam eder, bu yavrularımızla ileride benzer ışığı, bu aldıkları bayrağı büyüterek ilerletir" dedi.

"Projeyi kararlı adımlarla sürdürmek istiyoruz"

Çocukları sanatla buluşturan projeyi daha da büyütmekte kararlı olduklarını dile getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Burcu Kurt Çiçek ise "Bugün burada, çocuklarımızın hayatına dokunacak, onları sanatla buluşturacak çok özel bir projenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak için bir araya geldik. Her Çocuğa Sanat Proje'miz kapsamında eğitmenlerimiz, alanında uzman kişilerle birlikte bugüne kadar çocuklarımızın sanata erişimini kolaylaştırmak, yeteneklerini keşfetmek, öz güvenlerini kazanmalarına, kendilerini müzikle ifade etmelerine destek olmak için bugüne kadar çalışmışlardır. Sanatın iyileştirici ve dönüştürücü gücüne olan inancımızla, bu projeyi gelecekte daha da büyütmek için kararlı adımlarla sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

"Orkestrada olduğu gibi birleşerek kardeşçe yaşayacaklar"

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Yönetim Kurulu Üyesi ve Her Çocuğa Sanat Proje Mimarı Ümit Ağan da "Her çocuğun eşit imkanlara ve başarıyla hayatı kucaklama fikrini paylaşmalarını istedik. Sabretmeyi, dinlemeyi, nezaketi ve belli oranda farkındalık kazanmalarını, müzikle başaracaklarına inandık, onlara enstrümanları tanıttık. Müzik estetik kazandırır, çünkü müzik kalpleri fetheder, toplumda güvenle yer almalarını sağlar. Çocuklarımız geleceğe daha nazik, daha duyarlı, daha yürekli bakarak büyüyecekler ve orkestrada olduğu gibi birleşerek kardeşçe yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.