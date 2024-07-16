Ankara'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma sonucu Ulaş B. tabancayla başından yaralandı. Saldırgan E.K. ise kaçmaya çalışırken özel harekat polisleri tarafından yakalandı. Yaralının yakınları olay yerinde toplanınca güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 04:45
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ANKARA'da aralarında husumet olan Ulaş B.'yi (21) tabancayla başından yaralayan E.K., kaçmaya çalışırken bölgeye gelen özel harekat polisleri tarafından yakalandı.

Olay, geç saatlerde Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan E.K. ile Ulaş B., evlerinin bulunduğu sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında Ulaş B., tabanca ile açılan ateş sonucu vurularak yere yığıldı. Çevrede vatandaşların toplandığı gören E.K. ise rastgele ateş açarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başına isabet eden kurşunla ağır yaralandığı belirlenen Ulaş B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

POLİSE VE KENDİ BAŞINA SİLAH DOĞRULTTU

Olaydan sonra kaçmaya çalışırken kısa süre bölgeye gelen motorize polis ekipleri tarafından çevresi sarılan şüpheli E.K. ise rastgele ateş açmayı sürdürürken, zaman zaman silahını polise ve kendi başına doğruldu. Bunun üzerine bölgeye özel harekat ekipleri takviye olarak sevk edildi. Silahlı saldırgan, özel harekat polislerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli, cinayet büro amirliğinde gözaltına alındı.

YARALININ YAKINLARI TOPLANINCA MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Bu arada saldırı haberini alan Ulaş B.'nin yakınları olay yerinde toplanmaya başladı. Öfkeli kalabalığın artması üzerine mahallede yeni bir olay yaşanmaması için çok sayıda çevik kuvvet, özel harekat polisi, TOMA ve zırhlı araç sevk edildi. Ulaş B.'nin yakınları bir süre sonra tedavi altına alındığı hastaneye gitti. Yaralının yakınları burada bekleyişlerini sürdürürken polis ekipleri hastane çevresinde de önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara\'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

Yenimahalle, Ankara, Olaylar, Güvenlik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Husumet Nedeniyle Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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