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Ankara'da İbero-Amerikan Mitleri ve Efsaneleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ankara'da İbero-Amerikan Mitleri ve Efsaneleri Sergisi Açıldı

Ankara'da Şili ve İspanya Büyükelçilikleri tarafından düzenlenen 'İbero-Amerikan Mitleri ve Efsaneleri' sergisi açıldı. Sergiye Şili ve İspanya büyükelçileri ile Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri katıldı. Sergi, İbero-Amerika bölgesinin kültürel anlatılarını yansıtmaktadır.

Ankara\'da İbero-Amerikan Mitleri ve Efsaneleri Sergisi Açıldı
28.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:24
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Ankara'da, Şili'nin Ankara Büyükelçiliği ve İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "İbero-Amerikan Mitleri ve Efsaneleri" sergisinin açılışı yapıldı.

Şili'nin Ankara Büyükelçiliği'nde açılan ve Catalina V. Hulsbus'un eserlerinin yer aldığı sergiye Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Hector Castaneda ve Latin Amerika ülkelerinin büyükelçileri katıldı.

Serginin açılışında konuşan Misyon Şefi Yardımcısı Castaneda, bu etkinliğin düzenlenmesine vesile oldukları için memnun olduklarını belirtti.

İbero-Amerikan kültürünü Türkiye'de tanıtacak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini kaydeden Castaneda, konuklara katılımları için teşekkür etti.

Büyükelçi Arcos, Latin Amerika'da İspanyol kültürü ile yerli kültürün iç içe geçmesiyle ortaya çıkan kültürel mirasa dikkati çekerek, sözlü gelenekler ve ritüellerden oluşan bu mirasın izlerinin sergide bulunabileceğini ifade etti.

Şili'deki yerlilerin efsanelerini yansıtan sergiyi bir projenin parçası olarak gördüklerini dile getiren Arcos, İstanbul, İzmir ve Mersin'de de sergi açmak istediklerini kaydetti.

İllüstratör Hulbus, resimlerinin Şili'nin kuzeyinden güneyine pek çok kültürün efsanelerini yansıttığı değerlendirmesini yaparak, bir ülkenin hikayelerini aktarmanın orayı tanıtmanın en iyi yolu olduğunu söyledi.

Sergi, Kuzey ve Güney Amerika'da ağırlıklı olarak İspanyolca ve Portekizce konuşulan İbero-Amerika bölgesinin kültürel anlatılarını yansıtıyor.

Kaynak: AA
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