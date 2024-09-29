Ankara'da Okullar İçin Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da Okullar İçin Temizlik Seferberliği Başlatıldı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında 22 okulda temizlik seferberliği başlatarak 10 bin 376 öğrencinin eğitim alacağı ortamları hijyenik hale getirdi. Proje, temizlik malzemesi sağlanmasının yanı sıra haftasonları temizlik hizmeti sunulmasını da kapsıyor.

29.09.2024 10:15  Güncelleme: 10:26
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim almasını sağlamak için ilk, ortaokul ve liselerde temizlik seferberliği başlattı. "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek" projesinin ilk gününde; toplam 10 bin 376 öğrencinin öğrenim gördüğü 22 okul, 208 personel ve 44 araçla detaylı bir şekilde temizlenerek eğitime hazır hale getirildi. Temizlik talebinde bulunan 265 okuldan 106'sı çeşitli nedenlerle son dakikada talebini geri çekti.

Tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda temizlik hizmetlerinin sınırlandırılmasıyla ortaya çıkan hijyen sorunu çözmek için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek" projesiyle Başkent'teki okullara destek vermeye başladı. Çankaya, Keçiören ve Gölbaşı Belediyeleri de okullara temizlik desteğinin ilk gününde Büyükşehir Belediyesi'ni yalnız bırakmadı.

Projenin ilk gününde toplamda 22 okulun 454 dersliği temizlendi

Büyükşehir Belediyesi, yeni başlattığı projeyle okullara hem temizlik malzemesi sağlıyor hem de hafta sonları belediyeye bağlı ekiplerle okullarda temizlik hizmeti sunuyor. Başkent'te yaşayan öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, projenin ilk gününde 208 personel ve 44 aracıyla toplam 10 bin 376 öğrencinin öğrenim gördüğü 22 okulun 454 dersliğini detaylı bir şekilde temizledi. Okullarda ayrıca ilaçlama işlemleri de yapıldı.

Başvuruların 106'sı son dakika iptal edildi

Büyükşehir Belediyesi'nin okulların temizlik taleplerini almaya başlamasının ardından toplam 265 okul hizmetten faydalanmak için başvuruda bulundu. Başvuran okullardan 106'sı "Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla başvurumuzu iptal ediyoruz", "Okulda tadilat var", "Okulda sınav var", "Velilerin talebi üzerine başvurumuzu iptal ediyoruz" gibi çeşitli nedenlerle son dakikada başvurularının iptalini istedi.

208 personel ve 44 muhtelif araçla temizlik başladı

Kent Estetiği Daire Başkanı Esra Güngör, okullara temizlik desteğine ilişkin, "Ankara'da eğitim öğretim veren okullarımızda temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtılmasının yanında, hafta sonları da belediyemizin tüm ekiplerinin seferberliğiyle temizleme ve dezenfekte çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Her hafta sonu 50 okulumuzun bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz. Kısa sürede 208 personel ve 44 muhtelif araçla ekibimizi kurduk" dedi.

28 ve 29 Eylül'de 52 okul için temizlik planlaması yaptıklarını kaydeden Güngör, "Talep formunda bize iletilen bilgilere göre 1199 derslikte toplam 30 bin 985 öğrencinin kullandığı 52 okulda okul içi ve avlusunda temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışması programlanmıştır" diye konuştu. Bazı okulların taleplerini son dakika iptal ettiklerini belirten Güngör, temizlik desteği programında ilk ve orta dereceli okullara öncelik verdiklerinin altını çizerek, "Avlu temizliğiyle başlayıp iç mekanlarda sınıf ve ortak kullanım alanlarının temizliği yapılacak, tüm sıraları silip, tuvaletleri yıkayacağız. Okulu komple dezenfekte edip belediyemizin kendi şirketinin ürettiği el dezenfektanlarını okullara bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Okullara malzeme ve hizmet desteği

"Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek" projesiyle talepte bulunan tüm okullara hem temizlik malzemesi sağlanıyor hem de hafta sonları belediyeye bağlı ekiplerle okullarda temizlik hizmeti sunuluyor. Okullar, temizlik malzemesi talebi için "https://forms.ankara.bel.tr/okul-temizlik", hafta sonu temizlik hizmeti için ise "https://forms.ankara.bel.tr/temizlik-hizmeti" adreslerinden başvurabiliyor.

Ankara\'da Okullar İçin Temizlik Seferberliği Başlatıldı
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Eğitim, Sağlık, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Okullar İçin Temizlik Seferberliği Başlatıldı - Son Dakika

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