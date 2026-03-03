Başkent Mobil Marketler, Bu Hafta Altı İlçede... Yüzde 100 Yerli Et Vatandaşlarla Buluşuyor

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yerli besi et ürünlerini ramazan boyunca Başkent Market ve Mobil Marketler aracılığıyla satışa sunuyor. Mobil Marketler, 3-6 Mart 2026 tarihleri arasında Polatlı, Sincan, Etimesgut, Nallıhan, Çankaya ve Beypazarı'nda vatandaşlarla buluşacak.

ABB Halk Ekmek Fabrikası, üreticiden temin ettiği yüzde 100 yerli besi et ürünlerini ramazan ayında da Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Dokuz Başkent Market ve Mobil Marketler aracılığıyla satışa sunulan kıyma, kuşbaşı, haşlamalık et ve dana sucuk gibi et ürünleri, 3-6 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara'nın farklı ilçe ve mahallelerinde vatandaşlara ulaştırılacak.

Mobil Marketler belirlenen noktalarda 10.00-17.00 saatleri arasında satış yapacak. Sosyal destek alan Başkent Kart sahipleri de kartlarına yüklenen bakiye ile alışveriş yapabilecek.

Polatlı'da uzun kuyruklar oluştu

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Mobil Market'te uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar memnuniyetini, şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Tekirler: "Allah razı olsun. Keşke Polatlı'ya da böyle bir tanzim yeri açılsa da her zaman verseler. Millet niye rezil olsun 800, 900, bin lira? 700 lira. Hiç olmazsa bana bir hafta 10 gün gider. Yerli olması daha iyi bizim için. Nerede ne kesildiğini nereden bileyim ben? Nasıl kesilmiş bilemezsin ki, ama burada hiç olmazsa helalinden kesilmiş bir et."

-Cemil Tuncer: "Mansur Başkan'ımızdan Allah razı olsun, yaptığı işleri takdir ediyoruz. Uygulama çok güzel, her sene yapıyor, her sene halkının, fakir, fukara ve emeklinin yanında Başkan'ımız."

-Hüseyin Baysal: "Ben ilk defa alacağım, daha önce alan arkadaşımız anlatıyor; 'Çok güzel, etleri seçilmiş etler' diyor. Hiç olmazsa vatandaşlar faydalanıyor. Mansur Başkan'a teşekkür ederiz, Allah razı olsun."

-Mustafa Irak: "İki senedir alıyorum, çok hoşuma gidiyor, etleri güzel."

-İbrahim Çınar: "Mansur Başkan sağ olsun Polatlı'yı unutmuyor, Polatlı'ya da et gönderiyor. Bunu Ankara'da yaptığını biliyorduk ama Ankara'ya gidemediğimiz için Polatlı'da ayağımıza kadar hizmet sunduğu için teşekkür ediyoruz. Yerli malı olduğunu biliyoruz, yerli malı olduğundan dolayı da gönül rızasıyla gelip, sıraya girip, ürünümüzü alıp güzelce evimize gidiyoruz. Fiyatlar, Türkiye geneline baktığın zaman zaten uygun. Angusların 550 lira olduğu yerde, yerli malların 700 olması gayet güzel. Üç senedir de alıyorum gayet memnunum, Allah razı olsun. Emekliyim, sağ olsun Başkan'ımız, bizi etsiz koymuyor."

-Hikmet Erkmen: "İki kilo kıyma aldım, bir kilo da kuşbaşı aldık. Mübarek günde iyi oldu. Teşekkür ederiz Mansur Bey'e yerli ve uygun fiyatlı olduğu için. Bizim Polatlı'da bin lira, bin 200 lira sucuğun kilosu; burada 700 lira Allah razı olsun."

-Ali Uzman: "Mansur Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz ilgi ve alakasından dolayı. Geçen sene memnunduk inşallah bu sene de memnun kalırız."

-İhsan Şahin: "Geçen sene de aldık bu eti, on numara. Teşekkür ediyoruz Mansur Başkan'a. Hem yerel halk, yerel üretici kazansın hem de bizler tüketelim."

-Havva Ersek: "Çok güvenceli, çok temiz bir et. Onun için sıraya girdim, erkenden geldim. Evimin karşısında kasap var, oraya gidip bir kilo kıyma alamadım. Allah razı olsun Mansur Bey'den, çok teşekkür ettim. Çok da uygun çok da temiz."

Mobil Marketlerin bu haftaki satış noktaları ise şöyle:

Mobil Market-1

-3 Mart Salı: Polatlı Cumhuriyet Meydanı

-4 Mart Çarşamba: Sincan Kent Meydanı

-5 Mart Perşembe: Nallıhan Belediye Önü

-6 Mart Cuma: Çayırhan Pazar Yeri

Mobil Market-2

-3 Mart Salı: Eryaman 5 İstasyonu çıkışı (Okyanus AVM karşısı)

-4 Mart Çarşamba: Etimesgut Cumhuriyet Meydanı

-5 Mart Perşembe: Çankaya İlkbahar Mahallesi Güneypark Sitesi önü

-6 Mart Cuma: Dikmen Sokullu Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi önü

Mobil Market-3

-3 Mart Salı: Sincan Yenikent Halk Pazarı

-4 Mart Çarşamba: Elvankent Harun Efendi Camii önü

-5-6 Mart Perşembe-Cuma: Beypazarı Atatürk Parkı