Ankara'da Ramazan İçin Özel Etkinlik Programı Hazırlandı - Son Dakika
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Ankara'da Ramazan İçin Özel Etkinlik Programı Hazırlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını coşkuyla karşılamak için 50 farklı noktada 500'ü aşkın etkinlik düzenleyecek. Katılımcılar, kültürel ve sanatsal aktivitelerle Ramazan'ın manevi atmosferini yaşayacak. Başkan Mansur Yavaş, bu mübarek günlerde yardımlaşma ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

28.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:39
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle buluşturmak için özel bir etkinlik programı hazırladı. Ramazan boyunca 50'ye yakın noktada düzenlenecek 500'ü aşkın etkinlikle paylaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıkarılacak. Başkan Mansur Yavaş, "Bu mübarek günlerde sofralarımızı olduğu gibi gönüllerimizi de açacak, ihtiyaç sahiplerine el uzatarak Ankara'mızda iyiliği ve merhameti büyüteceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkentlilerle dolu dolu yaşamak için kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Gençlik Parkı, Kuğulu Park, Etimesgut, Beypazarı, Haymana, Keçiören gibi ilçelerin de yer aldığı toplam 50 noktada Ramazan'a özel 500'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Tamamen ücretsiz olacak etkinliklerde; her yaştan Başkentli, Ramazan'ın manevi iklimini yaşarken aynı zamanda kültürel ve sanatsal aktivitelerle keyifli zaman geçirme fırsatı bulacak.

"Ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum"

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Yavaş, "Mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan; paylaşmanın, dayanışmanın, bereketin ve kardeşliğin ayıdır. Bu mübarek günlerde sofralarımızı olduğu gibi gönüllerimizi de açacak, ihtiyaç sahiplerine el uzatarak Ankara'mızda iyiliği ve merhameti büyüteceğiz. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, Ramazan ayınız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde tasavvuf ve ney dinletileri

Ramazan ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda iftar ile teravih namazı arasında tasavvuf müziği dinletisi gerçekleştirilecek. Diğer günlerde ise 16.00-17.00 saatleri arasında ney dinletisi yapılacak.

"İnanç Turu- Miras Rotası" ile tarihe yolculuk başlıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Ankara İnanç Turu-Miras Rotası" da Ramazan'a özel olarak ilk kez hayata geçirilecek. Her hafta cuma günü düzenlenecek gezilerde, Başkent'in tarihi ve kültürel mirası keşfedilecek. Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek turlarda, altı cami, iki türbe ve bir tapınak ziyaret edilecek.

Gençlik Parkı'nda Ramazan coşkusu

Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu, Gençlik Parkı'nda düzenlenecek etkinliklerle de her yaştan Başkentliye ulaşacak. Gençlik Parkı, Ramazan boyunca tiyatrolar, özel gösteriler, tasavvuf konserleri ve özel gün etkinlikleriyle vatandaşları ağırlayacak.

İlçelerde Ramazan özel gösterileri

Ramazan coşkusunun kentin her köşesine taşınması için tüm ilçelerde Ramazan'a özel gösteriler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, Gençlik Merkezleri ve Kadın Lokalleri'nde seminerler, atölyeler, Hacivat-Karagöz gösterileri, Kuran-ı Kerim okuma ve mukabele gibi geleneksel Ramazan etkinlikleri yapılacak.

Genç Akademilerde Kuran-ı Kerim tilaveti ve söyleşiler

Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Batıkent ve Bahçelievler'de hizmete açılan Genç Akademiler, Ramazan boyunca Kuran-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, iftar yemekleri ve alanında uzman kişilerle söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Programlara ilişkin ayrıntılı bilgiye, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin '@ankarabbld' adlı resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Ramazan İçin Özel Etkinlik Programı Hazırlandı - Son Dakika

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