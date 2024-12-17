Ankara'da Yaşlılara Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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Ankara'da Yaşlılara Evde Sağlık Hizmeti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle, sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlara evde sağlık ve danışmanlık hizmeti sunuyor. İki yıldır devam eden proje, Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 572 vatandaşa ulaşarak olumlu dönüşler alıyor.

17.12.2024 14:43  Güncelleme: 14:51
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile yaptığı iş birliği kapsamında sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlara evde sağlık ve danışmanlık hizmeti veriyor. İki yıldır devam eden hizmetten Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşayan 572 vatandaş yararlanıyor.

ABB'nin Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğiyle iki yıldır sağladığı evde sağlık ve danışmanlık hizmeti kapsamında bu yıl 225 son sınıf öğrencisi, hocalarının gözetiminde sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlara profesyonel hizmet veriyor. Altındağ, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 572 vatandaşın yararlandığı uygulamada; 60 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gidilerek haftada iki gün birer saat egzersiz hizmeti veriliyor, beslenme programları hazırlanıyor ve şeker ile tansiyon ölçümleri yapılıyor.

İki yıldır devam eden proje, olumlu dönüşler alıyor

Uygulama hakkında bilgi veren sosyal hizmetler uzmanı Merve Özçam, şunları kaydetti:

"Yaşlı vatandaşlarımızın kendi evleri ve sosyal çevrelerinde ihtiyaç duydukları hizmetlere erişimini sağlamak, ayrıca sağlıklı, huzurlu ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri için çeşitli destekler sunuyoruz. Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile imzaladığımız protokol kapsamında ise sosyal yardım alan 60 yaş ve üstü vatandaşlarımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. Görevli hemşireler düzenli olarak yaşlılarımızı ziyaret ediyor, sağlık takibi ve koruyucu önleyici hizmetlerle sağlıklı yaşamın sürdürülmesine katkı sağlıyor."

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Görevlisi Aysun Erdal ise projenin iki yıldır çok güzel bir şekilde ilerlediğini ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Halk Sağlığı Hemşirelik Ana Bilim Dalı olarak son sınıf öğrencilerimiz ile birlikte bölgeler belirledik ve bu bölgelerde öğrencilerimizle beraber uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl üç bölge belirledik. Bunlar Altınpark Emekliler Lokali, Demetevler Emekliler Lokali ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi olmak üzere üç bölgede hizmet sunuyoruz. Rutin sağlık kontrolleri yapıyoruz, sağlık eğitimi ve danışmanlığı sunuyoruz ayrıca çeşitli sağlığı koruma ve gelişmesine yönelik aktiviteler bulunuyoruz. Beraber yürüttüğümüz proje kapsamında sosyal yardım alan ailelere ev ziyaretinde bulunuyoruz. Ev ziyaretinde bulunduğumuz ailelerin sağlık kontrollerini yapıyoruz, rutin verilerini elde ederek onlara sağlık danışmanlığı ve eğitimleri sunuyoruz. Proje iki yıldır çok güzel ilerliyor, ailelerimizden de çok güzel geri bildirimler alıyoruz, öğrencilerimiz de uygulama kapsamında çok verimli bir şekilde halk sağlığı hemşireliğini uygulamış oluyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yaşlılara Evde Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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