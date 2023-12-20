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ASBÜ, Türkiye-Afrika İşbirliği Paneli Düzenledi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Ankara'da "Yeni Yüzyılda Türkiye-Afrika İşbirliği: Açılımdan Ortaklığa" başlıklı panel düzenledi.

ASBÜ, Türkiye-Afrika İşbirliği Paneli Düzenledi
20.12.2023 - 16:04,
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Ankara'da "Yeni Yüzyılda Türkiye- Afrika İşbirliği: Açılımdan Ortaklığa" başlıklı panel düzenledi.

Moderatörlüğünü ASBÜ Afrika Çalışmaları Bölümünden Doç. Dr. Mürsel Bayram'ın yaptığı panele, Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, eski Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Emekli Büyükelçi Numan Hazar ve ASBÜ Bölge Çalışmaları Enstitüsünden Doç. Dr. Elem Eyrice Tepeciklioğlu panelist olarak katıldı.

Büyükelçi Ülgen, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-Afrika ilişkilerinin çeşitli alanlarda geliştiğine işaret ederek Bakanlığın Afrika ile ilgili üç genel müdürlüğe ve bölgede 44 büyükelçiliğe sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin "Afrika Açılımı" politikasına atıfta bulunan Ülgen, "Türkiye-Afrika ilişkileri denildiğinde hep zihinlerde ve sadece bizim ve Afrika ülkelerinin değil bu meseleye ilgi duyan 3. tarafların da zihinlerinde pozitif bir algı var." dedi.

Ülgen, Afrika'nın ekonomik ve ticari önemine dikkati çekerek Türkiye'nin bölgeye açılmasının ve bölgedeki varlığının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika vizyonunda Afrika'nın önemli yer tuttuğunu ifade eden Ülgen, Türkiye'nin, bölge ile ilişkilerde iki tarafın da kazanmasını amaçladığını ve bölgeyle karşılıklı etkileşim ve gönül bağına sahip olunduğunu söyledi.

Ülgen, Türk Hava Yollarının (THY) Afrika'da 42 ülkede 62 destinasyona uçtuğunu ve bunun çok önemli olduğunu belirtti.

Emekli Büyükelçi Hazar da Afrika'nın önemine dikkati çekerek bölgenin coğrafi büyüklüğüne, doğal zenginliklerine ve tarihsel önemine dikkati çekti.

Sömürgecilik ve köle ticareti gibi kavramların Afrika tarihindeki kötü anılarına işaret eden Hazar, Avrupalıların tarihsel süreçte bölgeye olan ilgisini anlattı.

Hazar, Afrika'nın Türkiye'ye "yabancı bir kıta olmadığını" belirterek Afrika ülkelerinin de emperyalist dış politika anlayışına sahip olmaması nedeniyle Türkiye'ye "sempati" duyduğunu söyledi.

Doç. Dr. Tepeciklioğlu da Afrika'daki diplomatik misyonların artmasının ardından bölgeyle ticaret hacminin büyük oranda arttığını belirtti.

Tepeciklioğlu ayrıca Rusya, Çin ve ABD gibi büyük güçlerin de bölgede etkili olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
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