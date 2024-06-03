Ankara'da Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin Tiyatro Oyunu İkinci Kez Sahnelendi - Son Dakika
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Ankara'da Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin Tiyatro Oyunu İkinci Kez Sahnelendi

Ankara\'da Yenimahalle Gençlik Merkezi\'nin Tiyatro Oyunu İkinci Kez Sahnelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin hazırladığı 'Seni Çok Seviyorum' adlı tiyatro oyunu ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

03.06.2024 10:12  Güncelleme: 10:15
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin hazırladığı "Seni Çok Seviyorum" adlı tiyatro oyunu ikinci kez sanatseverlerle buluştu. Sinan Benginer Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyuna Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda faaliyetlerini sürdüren Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin hazırladığı "Seni Çok Seviyorum" adlı tiyatro oyunu ikinci kez sahnelendi. Yenimahalle Gençlik Merkezi Tiyatro ekibinin hazırladığı, iki perdeden oluşan komedi türündeki oyununa Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'yı kültür ve sanatın da başkenti yapmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, tiyatro oyunu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Yenimahalle Gençlik Merkezi üyelerimizin hazırlamış olduğu 'Seni Çok Seviyorum' adlı tiyatro gösterimindeyiz. Oyunumuzun ikincisi gösteriliyor. Gençlerimize değer verdiğimizde sanatta onların nasıl ilerleyebildiğini sahne sanatlarında gösterilerini nasıl profesyonelce sergileyebildiklerini bugün görmüş olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin Tiyatro Oyunu İkinci Kez Sahnelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Yenimahalle Gençlik Merkezi'nin Tiyatro Oyunu İkinci Kez Sahnelendi - Son Dakika
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