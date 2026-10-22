Ankara'daki Turizm ve Yapay Zeka Zirvesi'nde seyahat acentelerinin dönüşümü konuşuldu

Ankara Turizm Derneğince (ATD) düzenlenen Turizm ve Yapay Zeka Zirvesi'nde, yapay zeka teknolojilerinin seyahat planlama, destinasyon tercihleri, turizm pazarlaması ve rezervasyon süreçlerine etkileri ele alındı.

Bir otelde düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını yapan ATD Yönetim Kurulu Başkanı Berker Bülbüloğlu, Ankara'nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin yanı sıra kongre turizmindeki potansiyeline dikkati çekti.

Bülbüloğlu, "Ankara'nın eksiği zenginliği değil, şehrin doğru anlatılması. Bir şehrin dijital dünyada nasıl göründüğü ve yapay zeka sistemleri tarafından nasıl tanındığı, rekabet gücünü de doğrudan etkiliyor." dedi.

Yapay zekanın seyahat planlamasında giderek daha fazla rol üstlendiğini belirten Bülbüloğlu, destinasyonların dijital dünyadaki görünürlüğünün önem kazandığını ifade etti.

Ankara'nın turizm potansiyelinin daha etkin tanıtılması gerektiğini vurgulayan Bülbüloğlu, "Ankara turizminin dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlamasını istiyoruz. Şehrimizin turizm potansiyelini geliştirmek için en iyi çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Zirvede yapay zeka ve turizm ilişkisini farklı boyutlarıyla ele alacaklarını bildiren Bülbüloğlu, turist davranışlarından destinasyon pazarlamasına, otelcilikten işletme yönetimine kadar pek çok konunun uzmanlarla değerlendirileceğini kaydetti.

Bülbüloğlu, teknolojinin turizm sektöründeki rolüne ilişkin, "Yapay zeka turizm araçlarını değiştirebilir ama turizmin merkezinde her zaman insan var. Görevimiz, teknolojiyi insan deneyimini zenginleştirmek, hizmet kalitesini artırmak ve şehrimizi dünyaya daha iyi anlatmak için kullanmak." ifadelerini kullandı.

Zirvenin yeni fikirlerin, somut projelerin ve güçlü işbirliklerinin önünü açmasını temenni eden Bülbüloğlu, organizasyona katkı sunan konuşmacılara, paydaşlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Seyahat ve karar verme süreci değişti

Açılışın ardından Ankara Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Karakuş'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Turist Artık Nasıl Karar Veriyor? Yapay Zeka Çağında Destinasyon ve Pazarlama" başlıklı oturumda, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Emin Şahin ile Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Kaan Turgut Özal konuşmacı olarak yer aldı.

Karakuş, yapay zeka teknolojilerinin gelişimiyle seyahat planlama ve karar verme süreçlerinin de değiştiğini belirterek, "Bugün artık sadece sorulara cevap almıyoruz. Bu sistemler kaynakları araştırıyor, buluyor, getiriyor, karşılaştırıyor. Hatta 'Agentic AI' dediğimiz yapay zeka ajanlarıyla iş ve işlemleri sizin için bir asistan gibi gerçekleştiriyor." dedi.

Arama motorlarının kullanımından yapay zeka destekli seyahat asistanlarına uzanan dönüşüme değinen Karakuş, turistlerin artık konaklama, fiyat, lokasyon ve kişisel tercihlerini bir arada değerlendirerek kendilerine özel seyahat planları oluşturulmasını isteyebildiğini söyledi.

Karakuş, "Artık değişen, arama motorunun kendisi değil de seyahati ve karar verme sürecinin ta kendisi demek yanlış olmaz diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Sahadaki insan uzmanlığı hala geçerli olacak"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Emin Şahin, yapay zeka teknolojilerinin seyahat acentelerinin çalışma biçimlerini değiştirdiğini, buna karşın insan faktörünün önemini koruduğunu belirtti.

Seyahat danışmanlarının geçmişte müşterilerine destinasyonlar, şehirler, havalimanları, kültürel özellikler ve gastronomi hakkında kapsamlı bilgi sunduğunu anlatan Şahin, dijitalleşmeyle müşterilerin seyahat planlama alışkanlıklarının farklılaştığını ifade etti.

Şahin, "İnsanlar seyahate gideceği zaman daha önce seyahat acentelerini birer seyahat danışmanı olarak kullandı. Bir insanın veya bir ailenin bir seyahat acentesi olurdu. Orada hatta bir danışmanı olurdu. Günümüzde bu model çok değişiyor. İnsanlar, acenteye sormak yerine özellikle 30 yaş altı bireyler, turizm danışmanlığını artık yapay zeka üzerinden alıyor." dedi.

"Yapay zeka bizim için çok tehlikeli"

Seyahat sırasında yaşanabilecek sorunların çözümünde de insan desteğinin önem taşıdığını belirten Şahin, "Bir sorun yaşandığında seyahat acentesi olmazsa siz yapay zekayla tüm programınızı yapıp internetten biletinizi aldığınızda bu noktada yapay zekanın da internetin de veya operatörlerin de yapacağı bir şey yok." diye konuştu.

Seyahat acentelerinin yapay zeka teknolojilerine uyum sağlamasının önemini vurgulayan Şahin, "Bir dönüşüm yapabilirsek acenteler olarak, tüm seyahat acenteleri olarak hayatta kalırız. Yoksa yapay zeka bizim için çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de seyahat acentelerinin dijital dönüşüm sürecine ilişkin de bilgi veren Şahin, TÜRSAB olarak acentelerin yeni teknolojilere uyum sağlamasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Doğru bilgi ve güvenilirlik önemli

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkan Yardımcısı Kaan Turgut Özal ise yapay zeka destekli arama ve öneri sistemlerinin tüketicilerin ürün ve hizmetleri araştırma biçimini değiştirdiğini belirtti.

Özal, turizm işletmelerinin yapay zeka sistemlerinde görünür olabilmesi için kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru anlaması ve dijital içeriklerini bu doğrultuda düzenlemesi gerektiğini kaydetti.

Tüketicilerin artık yalnızca belirli bir oteli veya turizm hizmetini aramak yerine ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlatarak kendilerine uygun seçenekleri değerlendirmek istediğini aktaran Özal, işletmelerin dijital içeriklerini bu değişime göre hazırlamasının önemine işaret etti.

Yapay zeka sistemlerinin farklı internet sitelerindeki içeriklerin yanı sıra kullanıcı yorumlarını ve değerlendirmelerini de dikkate alabildiğini belirten Özal, işletmelerin kendi internet sitelerindeki bilgilerin yanı sıra farklı dijital platformlardaki görünürlüklerini de takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Özal, yapay zeka sistemlerinin farklı kaynakları tarama ve güncelleme sıklıklarının değişebildiğini anlatarak, "Turizm sezonunu hep takip etmek lazım. Aksi takdirde bunu yapmadığınız zaman orada görünür olmayacaksınız." dedi.

Oturumda, yapay zeka teknolojilerinin seyahat planlama süreçlerinde kullanımı, turizm işletmelerinin dijital platformlardaki görünürlüğü, kişiselleştirilmiş seyahat deneyimleri ve seyahat acentelerinin dijital dönüşümü konuları ele alındı.