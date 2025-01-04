Sarıkamış Şehitleri Anma Programı - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitleri Anma Programı

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Kars'ta düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' nedeniyle, Ankara Tren Garı'ndan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 24 saatlik yolculuğun ardından ilçeye ulaştı.

04.01.2025 14:50  Güncelleme: 14:55
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Kars'ta düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı' nedeniyle, Ankara Tren Garı'ndan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 24 saatlik yolculuğun ardından ilçeye ulaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 235 yolcusu olan treni, hareket diskiyle durdurarak karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı', Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında, Ankara Tren Garı'ndan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, 24 saatlik yolculuğun ardından Sarıkamış'a geldi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü ilçede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve protokol üyeleri, Sarıkamış Ekspresi'ni bayraklarla karşıladı.

Ankara'dan 1265 kilometre yol katedip 235 yolcusuyla Sarıkamış'a gelen treni hareket diskiyle durdurup, yolculara 'Hoş geldiniz' diyen Bakan Göktaş, trenden inen ilk öğrenciye de çiçek verdi. Bakan Göktaş, konuşmasında, "Sarıkamış Harekatımızın 110'uncu yıl dönümü vesilesiyle ecdat yadigarımızın topraklarındayız. Bugün Türkiye'den ve yurt dışından, ayrıca bakanlığımızın çeşitli hizmet yurtlarından gelen evlatlarımızı karşılamak üzere gara geldik. Evlatlarımızın pek çoğu ilk defa Sarıkamış'a geldi. Onlara hem aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatmak, hem de bu kutlu mücadelede, nasıl mücadele ettiklerini, kahramanlıklarını aktarmak üzere bu tür program tertipliyoruz. Gerçekten çok gururluyuz, heyecanlıyız. Türk askeri, her türlü şartta kahramanca mücadele etmiştir. Türk tarihinin en kahramanca mücadelesinin bir tanesi de bu topraklarda gerçekleşmiştir. Gençlerimizle hem bugün hem yarın yürüyüşlerimiz olacak. O güzel programları birlikte anacağız. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Biz bakanlık olarak her zaman şehit yakınlarımızla, gazilerimizle bir arada olmaya ve o şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun" diye konuştu.

Haber-KAMERA: Turgay İPEK/ Oktay POLAT (SARIKAMIŞ/DHA)

Kaynak: DHA

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