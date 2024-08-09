Ankara-Eskişehir otoyolunda trafik kazası: 9 ölü, 27 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ankara-Eskişehir otoyolunda trafik kazası: 9 ölü, 27 yaralı

Ankara-Eskişehir otoyolunda trafik kazası: 9 ölü, 27 yaralı

Ankara-Eskişehir otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazada yaralananlar ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada otobüs şoförü de hayatını kaybetti.

09.08.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaralanan 27 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otobüste, Doğubayazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir'e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3'ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, 'Biz kaza yaptık' diyerek konum attı, 'Yetişin' dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Ölen 9 kişi arasında otobüs şoförü de yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 05.00 sıralarında Ankara- Eskişehir otoyolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldiği belirtilerek, "Şehirler arası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır. Kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma derhal başlatılmış olup hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Eskişehir, trafik, Ankara, Adli Tıp, Soruşturma, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara-Eskişehir otoyolunda trafik kazası: 9 ölü, 27 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:13:59. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara-Eskişehir otoyolunda trafik kazası: 9 ölü, 27 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement