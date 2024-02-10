Ankara-Eskişehir Yolunda Kurtarılan Tavşanlar Tedavi Edildi

Ankara- Eskişehir yolunda köprü üstüne bırakılan 36 tavşanın klinikteki tedavileri tamamlandı.
İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler, 19 Ocak akşamı araçla geldiği Ankara-Eskişehir yolunda köprü üstünde onlarca tavşanı yola bırakarak uzaklaşmış, yola dağılan tavşanları gören sürücüler, hayvan koruma derneklerine ihbarda bulunmuştu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, tavşanları kurtarmak için günlerce sürdürdükleri operasyon sonucu, 32 tavşanı kurtarmış, 3 tavşanı da bölgede ölü bulmuştu.
Belli aralıklarla kurtarma operasyonu yapmaya devam eden hayvanseverler, geçtiğimiz günlerde 4 tavşanı daha kurtardı.
Kurtarılan tavşanlar için çözüm arayan hayvanseverler, İzmir'de bir çiftliğin yardım elini uzatmasıyla sağlıklarına kavuşan tavşanları kısırlaştırarak yolculuğa hazırladı.
Tavşanlar pet nakil aracıyla yaşamlarının geri kalanını sürdürecekleri farklı türden hayvanların bulunduğu çiftliğe gönderildi.
PATİKARA Hayvan Koruma ve Hayvanlara Acil Müdahale Derneği kurucu üyesi Mahir Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihbar üzerine harekete geçerek, tavşanları kurtarmak için operasyon düzenlediklerini söyledi.
Kaya, Doğa Dostu ve Hayvanları Koruma Derneği, Diren Tekir Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği ve Ankara Pet Taksi'nin destekleriyle 5 gece aralıklarla yapılan operasyon sonucu 36 tavşanın kurtarıldığını, tedaviye alınan tavşanlarının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Hayvanseverlerin ve gönüllülerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Kaya, "Göndereceğimiz yer tavşanlara iyi bakacaklarını söyledi, tavşanlarımız yola çıktı." dedi.
Hamile olan tavşanın klinikte doğum yaptığını aktaran Kaya, 4 yavrunun erken doğumdan kaynaklı, 2 yavru tavşanın da birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini söyledi.
Henüz ilgili kurumlar tarafından tutanak tutulmadığını ifade eden Kaya, yasal sürecin başlatılabilmesi için kurumlardan yazı istediklerini aktardı.
"Kürk ticaretinden, yasa dışı üretimden şüpheleniyoruz"
Kaya, tavşanların kimler tarafından bırakıldığına ilişkin şunları söyledi:
"Tecrübe ettiğimiz şey şu, tavşanların bırakıldığı noktaya birkaç kilometre uzaklıkta jandarma çevirme noktası var. Muhtemelen yasa dışı yollarla Ankara'ya girmek isteyen birilerinin gözcü aracı jandarmaya takılınca, nakil aracı da tavşanları o noktaya saldı. Bölgeyi bilen biri olsa tavşanların güvenliği için onları köy içlerine doğru götürürdü. Kürk ticaretinden, yasa dışı üretimden şüpheleniyoruz. Dernekler olarak yaşatmaya, mücadeleye devam edeceğiz."
Kaya, 36 tavşanın İzmir'de kurtarılan hayvanların bulunduğu Haybap Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneğinin çiftliğinde yaşamlarını sürdüreceklerini belirtti.
Tavşanların İzmir'e naklini sağlayan Ankara Pet Taksi ekibinden Kadir Çevik de bölgeye tavşan atıldığı ihbarı üzerine hemen alana giderek tavşanları kurtarmaya başladıklarını anlattı.
"Tavşanlar çiftlikte farklı hayvanlarla yaşayacak"
Bölgeye gittiğinde her yerde tavşanların olduğunu, bazılarının da hayatını kaybettiğini gördüğünü belirten Çevik, kurtarma çalışmalarında büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.
Çevik, "Teslim edeceğimiz çiftlikte umarım güzel hayatları olur. Çiftliğin çok özverili çalıştığını biliyoruz, orada her türden, farklı olaylardan kurtarılan hayvanlar var. Çiftlikte deve, inek, tavşan, papağan, deprem sonrası kurtarılan hayvanlar var. Biz burada olayın yüzde 50'sini yaptıysak kalan yüzde 50'sini de çiftlik yapacak. Tavşanları yolculuğa uygun şekilde araçta konumlandırdık, yolculuğumuz uzun sürecek." diye konuştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Son Dakika › Güncel › Ankara-Eskişehir Yolunda Kurtarılan Tavşanlar Tedavi Edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?