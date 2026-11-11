Ankara Gölbaşı'nda EGO otobüsü devrildi, yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı

Ankara Gölbaşı'nda EGO otobüsü devrildi, yaralanan şoför hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Gölbaşı'nda Ankara-Konya Yolu'nda seyreden EGO otobüsü refüje ve aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi, yolun Konya istikametinde trafik normale döndü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde EGO otobüsünün devrildiği kazada otobüs şoförü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara- Konya Yolu'nda seyreden 06 DT 9916 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine refüje ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbarla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförünü Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk etti. Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası EGO otobüsü bulunduğu yerden vinçle kaldırılırken, yolun trafiğe kapanan Konya istikametinde trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
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