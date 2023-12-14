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Ankara-İstanbul YHT Hattı için bilgilendirme semineri düzenlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı süren Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'na ilişkin bilgilendirme semineri Bolu'da gerçekleştirildi. Seminerde, Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Şamandar, projenin güzergahı hakkında görüşlerini aktardı. Şamandar, Düzce ve Bolu Gerede güzergahının kullanılması gerektiğini belirtti ve hızlı trenlerin Türkiye'nin kalkınması için önemli olduğunu vurguladı.

Ankara-İstanbul YHT Hattı için bilgilendirme semineri düzenlendi
14.12.2023 - 16:33,  Güncelleme: 16:34
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı süren Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'na ilişkin bilgilendirme semineri Bolu'da gerçekleştirildi.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Salonu'nda yapılan seminere katılan Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Şamandar, şu anda Sakarya'ya kadar hazırlanan projenin bundan sonraki güzergahının neresi olması yönündeki görüşlerini aktardı.

YHT'nin proje çerçevesinde Sakarya'dan sonra Mudurnu ve Beypazarı üzerinden Ankara'ya ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Şamandar, hem ekonomik olması hem de herkesin faydalanması için Düzce ve Bolu Gerede güzergahının kullanılması gerektiğini anlattı.

Türkiye'nin kalkınması için hızlı trenlerin yaygınlaşması gerektiğine işaret eden Şamandar, "En uzun hızlı tren hattı bulunan ülkelerden biri Japonya. Orada insanların çalıştıkları şehirlerde yaşamadıklarını biliyoruz. Burada da Bolu, Düzce ya da Gerede'de yaşayan insanlar, 60-70 dakikalık tren yolculuklarıyla İstanbul'daki işlerine rahat şekilde gidebilir." dedi.

Bakanlığın Ankara-İstanbul YHT Hattı projesine ilişkin bilgiler veren Şamandar, birçok öneride bulundu.

Siyasi ve sivil toplum kuruluşları ile iş insanları da proje hakkında düşüncelerini paylaştı.

Seminere, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu TSO Başkanı Abdullah Alemdar da katıldı.

Kaynak: AA
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