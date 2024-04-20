Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi 2027\'de Tamamlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmaları yerinde incelemek için geldiği Afyonkarahisar'da Bayat ilçesindeki Bayat-1 tüneli ile il merkezindeki V01 Viyadüğü'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde gelinen son durumu yerinde görmek için saha programı düzenlediklerini söyledi.

Güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını ve çalışma arkadaşlarından projeyle ilgili bilgi aldıklarını kaydeden Uraloğlu, "Hızlı tren hattında Polatlı-Afyonkarahisar arasında toprak işleri, viyadük, köprü ve tünel çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu an itibarıyla 660 metrelik Bayat-1 tünelinin yarısını tamamlamış durumdayız. İnşallah mayıs ayı içinde de kazısını bitirmiş olacağız." dedi.

Aynı şekilde Afyonkarahisar'ın kuzeyinden ilerleyen 2 bin 208 metre uzunluğundaki V1 Viyadüğü'nde de çalışmaların hızla sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattında yakın zamanda elektrifikasyon ve sinyalizasyon gibi üstyapı işlerinde de çalışmalara başlayacağız. Hattın, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin yüzde 63'lük fiziksel ilerlemesini de gerçekleştirdik. Projemizin bir bölümünü 2026, tamamını ise 2027 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. 508 kilometre uzunluğundaki proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 altgeçit inşa ediyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Ankara-İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya inecek."

"13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak"

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğunun 624 kilometre olacağını dile getiren Uraloğlu, "Çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 508 kilometre olarak ifade ediyoruz. 508 kilometre uzunluğu olan projede kullanılacak hattın dizayn hızı 250 kilometre saattir. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir'de yaşayan yaklaşık 13 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak." diye konuştu.

Uraloğlu, Ankara-Afyonkarahisar arası seyahat süresinin 1 saat 40 dakikaya düşeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya, Ankara-İzmir arası ise 3 saat 30 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz. Dolayısıyla sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin 3. büyük şehri olan İzmir'i ve güzergahındaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar'ı Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini de büyüteceğiz."

"Ülkemizi, Avrupa'da 6, dünya da 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık

Demiryollarında yük ve yolcu taşımacılık oranlarını artırmak üzere büyük projeler hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uraloğlu, mevcut konvansiyonel demiryolu hattını yenilediklerini hatırlatarak, "2002'de devraldığımız 10 bin 948 kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 13 bin 919 kilometreye çıkardık. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattı da inşa ettik. Demiryolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yüksek hızlı tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6, dünya da 8'inci hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşların tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresi haline dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yüksek hızlı trenler ile hizmete girdiği 2009 yılından bu yana 85 milyon yolcu taşıdığını aktardı.

"Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz"

Ayrıca Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'ni gündeme aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indirmeyi planlıyoruz. Yine Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçerek İstanbul Havalimanı'na, son olarak Çatalca'ya ulaşacak Kuzey Marmara Hızlı Tren hattı projesini de planlarımız arasına aldık." diye konuştu.

Demiryollarının çağın gerektirdiği değişimi yakaladığını ve dinamik bir yapıya kavuştuğunu belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda da demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmeyi planlıyoruz. Karayollarındaki yüzde 72'lik yük taşımacılığının payını düşürmeyi, demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında yıllık ortalama 19,5 milyon olan yolcu sayısını 270 milyona çıkarmayı planlıyoruz. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürmüş olacağız."