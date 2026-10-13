Ankara’nın başkent oluşunun 103\'üncü yılı kutlanıyor... Birinci TBMM Binası\'nda resmi tören yapıldı

Ankara’nın başkent oluşunun 103'üncü yılı kutlanıyor... Birinci TBMM Binası'nda resmi tören yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ziyareti ile başlayan resmi program, Ulus'ta bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası'nda düzenlenecek törenle devam etti.
(ANKARA) - Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ziyareti ile başlayan resmi program, Ulus'ta bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası'nda düzenlenecek törenle devam etti.
Kurtuluş Savaşı Müzesi I. TBMM Binası'nda düzenlenen törende, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuştu.
Ankara Valisi Yakup Canbolat, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'mız, Milli Mücadele'nin merkezi, Cumhuriyetimizin de doğduğu yer oldu. Cumhuriyet, bu topraklarda yükselen milli iradenin en kıymetli emanetidir. Bugün bize düşen, bu emanete sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Ankara'nın tarihi, bugünümüzü ve geleceğimizi de şekillendiren bir sorumluluktur. Bu şehir, Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren Türkiye'nin siyasi, idari, eğitim, kültür ve bilim hayatının en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Ankara'ya sadece devletimizin yönetim merkezi olarak bakamayız. Üniversiteleri, bilim kurumları, sanayisi, teknoloji ve savunma sanayisi alanındaki gücü, sağlıktaki birikimi, kültür ve sanat hayatıyla Ankara, ülkemizin gelişimine çok önemli katkılar sunmaktadır. Tarım ve hayvancılıktaki üretim gücü, gelişen altyapısı ve stratejik konumuyla da başkentimiz, farklı alanlarda ülkemiz için önemli bir değer oluşturmaktadır. Bizlere düşen görev de bu şehrin tarihinden gelen gücünü bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturarak Ankara'yı geleceğe hazırlamak, geleceğe taşımaktır.
Bugün, yüz üç yıl önce bu binada görev yapan milletvekillerini de hatırlayalım. Onlar, çok zor şartlarda milletimizin bağımsızlık iradesini temsil ettiler. Yoklukların, savaşın ve belirsizliklerin ortasında geleceğe inandılar. Bugün sahip olduğumuz Cumhuriyetimizin temelleri işte bu inanç ve kararlılıkla atıldı. Bizlerin görevi de bu emaneti gelecek nesillere daha da güçlenerek taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Ankara'nın başkent oluşunun yüz üçüncü yıl dönümünü kutluyorum."
"ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞUNUN 103. YILI KUTLU OLSUN"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende yaptığı konuşmada, Vali Canpolatı'ı, 4. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve törene katılan milletvekillerini selamlayarak, şunları söyledi:
"13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent ilan edilmesi, yalnızca idari bir karar değildi. Ankara, Milli Mücadele'nin merkezi olmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi burada açılmış, bağımsızlık mücadelemiz buradan yönetilmişti. Başkentlik kararı, Ankara'nın bu tarihi sorumluluğunun ve milletimizin bağımsızlık iradesinin doğal bir sonucuydu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Meclis'in muhterem üyeleri, bu ülkeyi büyük fedakarlıklarla bizlere emanet etti. Onlar, en zor şartlarda dahi milletimize güvendi ve bağımsızlığımızdan vazgeçmedi. Bize düşen de onların gösterdiği kararlılığı sürdürmek ve milletimizin menfaatini her şeyin üzerinde tutmaktır. Unutmayalım ki Cumhuriyetimize sahip çıkmak, onu demokrasiyle, adaletle ve çağdaş değerlerle güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak görevidir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların bizlere bıraktığı Cumhuriyet'e, milli egemenliğimize ve bağımsızlığımıza dün olduğu gibi bugün de, yarın da sahip çıkacağız. Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun."
Protokol konuşmalarının ardından tören, Seğmen gösterisiyle devam etti. I. TBMM Binası önünde bir araya gelen Seğmenler, kortej halinde Ankara Kalesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Ankara Kalesi'ndeki programda, Seğmen gösterisinin ardından göndere Türk bayrağı çekildi.
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