İki araç birbirine girdi: 4 ölü, 2 yaralı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA ÇARPIŞTI

Nallıhan- Bolu kara yolunun 6. kilometresindeki Bozyaka köyü mevkiinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 NBH 56 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 DGG 781 plakalı otomobille çarpıştı.

4 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olan kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'daki başka hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi ise Nallıhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.