Ankara Ticaret Odası ile Dubai Ticaret Odası Arasında "İyi Niyet Protokolü" İmzalandı

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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Dubai Ticaret Odası arasında "İyi Niyet Protokolü" imzalandı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Loota tarafından imzalanan protokolle; ikili ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile ortak girişim ve ortaklıkların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Dubai Ticaret Odası arasında, ticari ve iş ilişkilerini geliştirmek için "İyi Niyet Protokolü" imzalandı. ATO'da imzalanan imza töreninde konuşan Gürsel Baran, Dubai'nin de aralarında bulunduğu yedi emirliğin oluşturduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türkiye'nin Körfez Bölgesi'ndeki en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirterek, Türkiye ile BAE arasında geçen yıl "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE'yi ziyaretinde inşaattan sağlığa, savunmadan enerjiye kadar 13 ayrı alanda iş birliği anlaşması imzalandığını kaydeden Baran, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu süreçte stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini söyledi.

Ticaret odası ve kent ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, "Ankaramız savunma sanayiinden, ilaç ve medikal sanayiine, yenilenebilir enerjiden iş makinalarına kadar üretim kapasitesi ile rekabet gücü yüksek bir şehir" dedi. Türkiye'nin savunma sanayii üretiminin önemli bölümünün Ankara'da gerçekleştiğinin altını çizen Baran, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı Defense News 100 listesine Türkiye'den giren 5 şirketin merkezinin de Ankara olduğunu söyledi. Teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezleriyle bir bilim, teknoloji ve araştırma kenti olduğunu vurgulayan Baran, 21 üniversitesi ve 350 bin öğrencisi ile de Ankara'nın aynı zamanda bir 'üniversite şehri' olduğunu anlattı.

"İyi Niyet Protokolü" ile ticaret, yatırım ve turizm alanlarında iş birliğini hedeflediklerini belirten Baran, "Ankara, savunmadan, ilaç ve medikal sanayiine, sağlıktan turizme kadar her alanda büyük tecrübelere sahip bir şehir. Üyelerimizin sektörel tecrübelerini sizlerle paylaşmak, Dubai Ticaret Odası üyelerinin deneyimlerinden de faydalanmak istiyoruz. Hedefimiz tecrübelerimizi paylaşarak, fırsatları yatırım ve ticarete dönüştürmek. Ülkemizin Körfez ülkeleri politikaları doğrultusunda, Dubai Ticaret Odası ile ticari ve iş ilişkilerini geliştirecek köprü kurmak üzere iş birliği niyetimizi kayıt altına aldık. İmzaladığımız bu protokolün Ankara Ticaret Odamız ve Dubai Ticaret Odası için, iş dünyalarımız için, ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Dubai'ye davet

Dubai Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mohammad Loota da,Türkiye'nin, Dubai'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği üçüncü, en çok ithalat yaptığı ilk ülke olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda yükselişe geçtiğinin altını çizen Loota, Ankara Ticaret Odası ile imzalayacakları iş birliği protokolü için heyecanlı olduklarını söyledi. Loota,"İmzaladığımız bu protokolle hem Dubai hem de Türkiye'nin iş insanlarını bir araya getireceğiz" dedi. Dubai'nin varlık temelli tahvil olarak tanımlanan Sukuk açısından dünya lideri olduğunu ve Dubai Borsası'nı büyütme hedefleri bulunduğunu bildiren Loota, "Türk şirketlerin Türkiye'deki borsadan sonra en çok kote oldukları ikinci borsa olarak Dubai Borsası'nı hedef almalarını dileriz" ifadelerini kullandı. Loota, Ankara Ticaret Odası'nı iş birliği çalışmalarını başlatmak üzere Dubai'ye davet etti.

Ankara Ticaret Odası ve Dubai Ticaret Odası arasında imzalanan protokol, ikili ticaret ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ortak girişimlerle, ortaklıklarla ve iki ülke arasında köprü kurulmasını desteklemek, karşılıklı teknik destek sağlamak, iki ülke arasında ziyaretler düzenlemek ve iş dünyaları arasında karşılıklı konferanslar ve toplantılar düzenlemek, üyelerin faaliyet gösterdiği alanlarda tecrübe ve birikimleri paylaşmaya ilişkin konuları kapsıyor.